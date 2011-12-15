Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Андрей Оберемко
№9
Полузащитник
Подписаться
Команда
Мариуполь
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
15.12.2011
15 дек. 2011
чт
21:00
Ганновер-96
3 : 1
Ворскла
15.12.2011
15 дек. 2011
чт
21:00
минуты: 1' - 73'
Ганновер-96
3
Ворскла
1
минуты: 1' - 73'
30.11.2011
30 нояб. 2011
ср
23:05
Ворскла
1 : 1
Копенгаген
30.11.2011
30 нояб. 2011
ср
23:05
минуты: 69' - 90'
Ворскла
1
Копенгаген
1
минуты: 69' - 90'
03.11.2011
03 нояб. 2011
чт
21:00
Ворскла
1 : 3
Стандард
03.11.2011
03 нояб. 2011
чт
21:00
минуты: 1' - 82'
Ворскла
1
Стандард
3
минуты: 1' - 82'
20.10.2011
20 окт. 2011
чт
22:05
Стандард
0 : 0
Ворскла
20.10.2011
20 окт. 2011
чт
22:05
минуты: 68' - 90'
Стандард
0
Ворскла
0
минуты: 68' - 90'
29.09.2011
29 сент. 2011
чт
22:05
Ворскла
1 : 2
Ганновер-96
29.09.2011
29 сент. 2011
чт
22:05
был в запасе
Ворскла
1
Ганновер-96
2
был в запасе
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
20:00
Копенгаген
1 : 0
Ворскла
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
20:00
был в запасе
Копенгаген
1
Ворскла
0
был в запасе