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Матч-центр
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Иван Маркелов
№99
Нападающий
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Команда
Тамбов
Гражданство
Россия
Дата рождения
17 апр. 1988 (32) года
Рост
185
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
14:00
Тамбов
0 : 2
Динамо
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 52'
Тамбов
0
Динамо
2
минуты: 1' - 52'
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
16:30
Тамбов
0 : 2
Краснодар
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
16:30
был в запасе
Тамбов
0
Краснодар
2
был в запасе
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
14:00
Оренбург
2 : 2
Тамбов
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
14:00
был в запасе
Оренбург
2
Тамбов
2
был в запасе
04.08.2019
04 авг. 2019
вс
16:30
Тамбов
0 : 1
Арсенал
04.08.2019
04 авг. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 46'
Тамбов
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 46'
27.07.2019
27 июля 2019
сб
16:30
Тамбов
2 : 0
Спартак
27.07.2019
27 июля 2019
сб
16:30
минуты: 76' - 90'
Тамбов
2
Спартак
0
минуты: 76' - 90'
21.07.2019
21 июля 2019
вс
16:30
Локомотив
2 : 1
Тамбов
81'
81'
81'
21.07.2019
21 июля 2019
вс
16:30
минуты: 71' - 90'
Локомотив
2
Тамбов
1
минуты: 71' - 90'
14.07.2019
14 июля 2019
вс
19:00
Зенит
2 : 1
Тамбов
14.07.2019
14 июля 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 74'
Зенит
2
Тамбов
1
минуты: 1' - 74'