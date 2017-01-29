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Роман Зозуля
№10
Нападающий
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2016/2017
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
14:00
Бетис
1 : 1
Барселона
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
14:00
был в запасе
Бетис
1
Барселона
1
был в запасе
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
20:30
Бетис
0 : 0
Спортинг
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
20:30
минуты: 1' - 52'
Бетис
0
Спортинг
0
минуты: 1' - 52'
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
20:30
Атлетико
1 : 0
Бетис
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
20:30
минуты: 82' - 90'
Атлетико
1
Бетис
0
минуты: 82' - 90'
16.12.2016
16 дек. 2016
пт
22:45
Алавес
1 : 0
Бетис
16.12.2016
16 дек. 2016
пт
22:45
минуты: 67' - 90'
Алавес
1
Бетис
0
минуты: 67' - 90'
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
21:45
Бетис
1 : 6
Реал
77'
77'
77'
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
21:45
минуты: 46' - 90'
Бетис
1
Реал
6
минуты: 46' - 90'
30.09.2016
30 сент. 2016
пт
21:45
Реал Сосьедад
1 : 0
Бетис
30.09.2016
30 сент. 2016
пт
21:45
был в запасе
Реал Сосьедад
1
Бетис
0
был в запасе
23.09.2016
23 сент. 2016
пт
21:45
Бетис
1 : 0
Малага
23.09.2016
23 сент. 2016
пт
21:45
был в запасе
Бетис
1
Малага
0
был в запасе
20.09.2016
20 сент. 2016
вт
23:00
Севилья
1 : 0
Бетис
20.09.2016
20 сент. 2016
вт
23:00
был в запасе
Севилья
1
Бетис
0
был в запасе
16.09.2016
16 сент. 2016
пт
21:45
Бетис
2 : 2
Гранада
16.09.2016
16 сент. 2016
пт
21:45
минуты: 75' - 90'
Бетис
2
Гранада
2
минуты: 75' - 90'
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
17:00
Валенсия
2 : 3
Бетис
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
17:00
минуты: 82' - 90'
Валенсия
2
Бетис
3
минуты: 82' - 90'
26.08.2016
26 авг. 2016
пт
21:45
Бетис
0 : 0
Депортиво
26.08.2016
26 авг. 2016
пт
21:45
был в запасе
Бетис
0
Депортиво
0
был в запасе