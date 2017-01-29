Роман Зозуля
№10
Нападающий
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 14:00
Бетис
1 : 1
Барселона
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 14:00
был в запасе
Бетис
1
Барселона
1
был в запасе
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 20:30
Бетис
0 : 0
Спортинг
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 20:30
минуты: 1' - 52'
Бетис
0
Спортинг
0
минуты: 1' - 52'
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 20:30
Атлетико
1 : 0
Бетис
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 20:30
минуты: 82' - 90'
Атлетико
1
Бетис
0
минуты: 82' - 90'
16.12.2016 16 дек. 2016 пт 22:45
Алавес
1 : 0
Бетис
16.12.2016 16 дек. 2016 пт 22:45
минуты: 67' - 90'
Алавес
1
Бетис
0
минуты: 67' - 90'
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 21:45
Бетис
1 : 6
Реал
77'
77'
77'
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 21:45
минуты: 46' - 90'
Бетис
1
Реал
6
минуты: 46' - 90'
30.09.2016 30 сент. 2016 пт 21:45
Реал Сосьедад
1 : 0
Бетис
30.09.2016 30 сент. 2016 пт 21:45
был в запасе
Реал Сосьедад
1
Бетис
0
был в запасе
23.09.2016 23 сент. 2016 пт 21:45
Бетис
1 : 0
Малага
23.09.2016 23 сент. 2016 пт 21:45
был в запасе
Бетис
1
Малага
0
был в запасе
20.09.2016 20 сент. 2016 вт 23:00
Севилья
1 : 0
Бетис
20.09.2016 20 сент. 2016 вт 23:00
был в запасе
Севилья
1
Бетис
0
был в запасе
16.09.2016 16 сент. 2016 пт 21:45
Бетис
2 : 2
Гранада
16.09.2016 16 сент. 2016 пт 21:45
минуты: 75' - 90'
Бетис
2
Гранада
2
минуты: 75' - 90'
11.09.2016 11 сент. 2016 вс 17:00
Валенсия
2 : 3
Бетис
11.09.2016 11 сент. 2016 вс 17:00
минуты: 82' - 90'
Валенсия
2
Бетис
3
минуты: 82' - 90'
26.08.2016 26 авг. 2016 пт 21:45
Бетис
0 : 0
Депортиво
26.08.2016 26 авг. 2016 пт 21:45
был в запасе
Бетис
0
Депортиво
0
был в запасе