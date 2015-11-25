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Леандро Да Силва
№31
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2015/2016
2014/2015
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
19:00
Волга
0 : 0
Сокол
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Волга
0
Сокол
0
минуты: 1' - 90'
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
10:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Волга
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
10:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Волга
1
минуты: 1' - 90'
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
19:00
Волга
1 : 0
Луч
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Волга
1
Луч
0
минуты: 1' - 90'
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
15:00
Тюмень
2 : 1
Волга
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
15:00
минуты: 1' - 57'
Тюмень
2
Волга
1
минуты: 1' - 57'
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
15:00
Волга
0 : 1
Волгарь
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Волга
0
Волгарь
1
минуты: 1' - 90'
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
14:00
Шинник
2 : 1
Волга
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
2
Волга
1
минуты: 1' - 90'
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
16:00
Арсенал
1 : 0
Волга
26'
26'
26'
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Волга
0
минуты: 1' - 90'
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
18:00
Волга
2 : 2
Зенит-2
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Волга
2
Зенит-2
2
минуты: 1' - 90'
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
18:00
Балтика
0 : 1
Волга
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
0
Волга
1
минуты: 1' - 90'
17.08.2015
17 авг. 2015
пн
19:00
Волга
2 : 1
Сибирь
17.08.2015
17 авг. 2015
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Волга
2
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
19:00
Волга
1 : 0
Армавир
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Волга
1
Армавир
0
минуты: 1' - 90'
03.08.2015
03 авг. 2015
пн
19:00
Сокол
2 : 0
Волга
03.08.2015
03 авг. 2015
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Сокол
2
Волга
0
минуты: 1' - 90'
27.07.2015
27 июля 2015
пн
19:00
Волга
0 : 0
СКА-Хабаровск
27.07.2015
27 июля 2015
пн
19:00
минуты: 1' - 79'
Волга
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 79'
20.07.2015
20 июля 2015
пн
12:00
Луч
2 : 0
Волга
20.07.2015
20 июля 2015
пн
12:00
минуты: 1' - 90'
Луч
2
Волга
0
минуты: 1' - 90'
15.07.2015
15 июля 2015
ср
19:00
Волга
1 : 0
Тюмень
15'
15'
15'
15.07.2015
15 июля 2015
ср
19:00
15'
минуты: 1' - 90'
Волга
1
Тюмень
0
минуты: 1' - 90'
11.07.2015
11 июля 2015
сб
15:00
Енисей
0 : 1
Волга
11.07.2015
11 июля 2015
сб
15:00
минуты: 6' - 90'
Енисей
0
Волга
1
минуты: 6' - 90'