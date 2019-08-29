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Матч-центр
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Алексейс Вишняковс
№20
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Латвия
Дата рождения
26 июля 1984 (35) лет
Рост
173
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
россия. фнл
россия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
19:45
Рига
1 : 0
Копенгаген
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
19:45
был в запасе
Рига
1
Копенгаген
0
был в запасе
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
20:45
Копенгаген
3 : 1
Рига
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
20:45
был в запасе
Копенгаген
3
Рига
1
был в запасе
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
19:00
ХИК
2 : 2
Рига
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
19:00
был в запасе
ХИК
2
Рига
2
был в запасе
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
19:30
Рига
2 : 1
Пяст
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
19:30
минуты: 1' - 90'
Рига
2
Пяст
1
минуты: 1' - 90'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:00
Пяст
3 : 2
Рига
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:00
был в запасе
Пяст
3
Рига
2
был в запасе