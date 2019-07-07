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Матч-центр
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Игорь Киреев
№17
Полузащитник
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Команда
Енисей
Гражданство
Россия
Дата рождения
17 февр. 1992 (28) лет
Рост
165
Вес
63
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2013/2014
07.07.2019
07 июля 2019
вс
16:00
Текстильщик
0 : 1
Енисей
07.07.2019
07 июля 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Текстильщик
0
Енисей
1
минуты: 1' - 90'