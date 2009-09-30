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Геннадий Олексич
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Молдова
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2009
30.09.2009
30 сент. 2009
ср
17:30
Салют
1 : 2
Шинник
39'
39'
39'
30.09.2009
30 сент. 2009
ср
17:30
минуты: 1' - 90'
Салют
1
Шинник
2
минуты: 1' - 90'
22.09.2009
22 сент. 2009
вт
17:30
Шинник
1 : 3
Луч
22.09.2009
22 сент. 2009
вт
17:30
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
Луч
3
минуты: 1' - 90'
11.09.2009
11 сент. 2009
пт
16:00
Сибирь
1 : 0
Шинник
73'
73'
73'
11.09.2009
11 сент. 2009
пт
16:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
1
Шинник
0
минуты: 1' - 90'
08.09.2009
08 сент. 2009
вт
16:00
Урал
3 : 1
Шинник
15'
15'
15'
08.09.2009
08 сент. 2009
вт
16:00
15'
минуты: 1' - 90'
Урал
3
Шинник
1
минуты: 1' - 90'
20.08.2009
20 авг. 2009
чт
17:00
КАМАЗ
0 : 1
Шинник
20.08.2009
20 авг. 2009
чт
17:00
минуты: 1' - 90'
КАМАЗ
0
Шинник
1
минуты: 1' - 90'
17.08.2009
17 авг. 2009
пн
17:00
Волга
4 : 1
Шинник
17.08.2009
17 авг. 2009
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Волга
4
Шинник
1
минуты: 1' - 90'
06.08.2009
06 авг. 2009
чт
17:30
Шинник
3 : 0
Анжи
5'
5'
5'
06.08.2009
06 авг. 2009
чт
17:30
5'
минуты: 1' - 90'
Шинник
3
Анжи
0
минуты: 1' - 90'
09.07.2009
09 июля 2009
чт
17:30
Шинник
1 : 1
Витязь
09.07.2009
09 июля 2009
чт
17:30
минуты: 1' - 76'
Шинник
1
Витязь
1
минуты: 1' - 76'
06.07.2009
06 июля 2009
пн
17:30
Шинник
2 : 1
Носта
06.07.2009
06 июля 2009
пн
17:30
минуты: 1' - 90'
Шинник
2
Носта
1
минуты: 1' - 90'
24.06.2009
24 июня 2009
ср
19:30
Балтика
0 : 2
Шинник
64'
64'
64'
24.06.2009
24 июня 2009
ср
19:30
64'
минуты: 1' - 90'
Балтика
0
Шинник
2
минуты: 1' - 90'
05.06.2009
05 июня 2009
пт
17:30
Шинник
1 : 0
Металлург
05.06.2009
05 июня 2009
пт
17:30
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
Металлург
0
минуты: 1' - 90'
02.06.2009
02 июня 2009
вт
17:30
Шинник
4 : 2
Салют
02.06.2009
02 июня 2009
вт
17:30
минуты: 85' - 90'
Шинник
4
Салют
2
минуты: 85' - 90'
22.05.2009
22 мая 2009
пт
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 2
Шинник
22.05.2009
22 мая 2009
пт
11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Шинник
2
минуты: 1' - 90'
14.05.2009
14 мая 2009
чт
17:30
Шинник
3 : 1
Сибирь
88'
88'
88'
14.05.2009
14 мая 2009
чт
17:30
88'
минуты: 1' - 90'
Шинник
3
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
11.05.2009
11 мая 2009
пн
16:00
Шинник
1 : 2
Урал
88'
88'
88'
11.05.2009
11 мая 2009
пн
16:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
Урал
2
минуты: 1' - 90'
30.04.2009
30 апр. 2009
чт
11:00
Чита
1 : 0
Шинник
30.04.2009
30 апр. 2009
чт
11:00
минуты: 67' - 90'
Чита
1
Шинник
0
минуты: 67' - 90'
22.04.2009
22 апр. 2009
ср
17:30
Шинник
2 : 0
КАМАЗ
22.04.2009
22 апр. 2009
ср
17:30
минуты: 90' - 90'
Шинник
2
КАМАЗ
0
минуты: 90' - 90'
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
16:00
Шинник
1 : 0
Волга
11'
11'
11'
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 46'
Шинник
1
Волга
0
минуты: 1' - 46'
31.03.2009
31 марта 2009
вт
17:30
Шинник
0 : 1
Черноморец
71'
71'
71'
31.03.2009
31 марта 2009
вт
17:30
минуты: 1' - 90'
Шинник
0
Черноморец
1
минуты: 1' - 90'
28.03.2009
28 марта 2009
сб
18:00
Шинник
1 : 1
Краснодар
75'
75'
75'
28.03.2009
28 марта 2009
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
Краснодар
1
минуты: 1' - 90'