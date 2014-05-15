Милан Вьештица
№16
Защитник
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2014 15 мая 2014 чт 18:00
Арсенал
0 : 1
Сочи
15.05.2014 15 мая 2014 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
0
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
12.05.2014 12 мая 2014 пн 18:00
Сочи
2 : 3
Торпедо
12.05.2014 12 мая 2014 пн 18:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
2
Торпедо
3
минуты: 1' - 90'
05.05.2014 05 мая 2014 пн 18:00
Ротор
3 : 1
Сочи
05.05.2014 05 мая 2014 пн 18:00
минуты: 1' - 90'
Ротор
3
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 10:00
Луч
0 : 1
Сочи
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 10:00
минуты: 1' - 90'
Луч
0
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
20.04.2014 20 апр. 2014 вс 15:00
Сочи
2 : 0
Балтика
20.04.2014 20 апр. 2014 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
2
Балтика
0
минуты: 1' - 90'
04.04.2014 04 апр. 2014 пт 16:00
Нефтехимик
1 : 0
Сочи
04.04.2014 04 апр. 2014 пт 16:00
минуты: 1' - 90'
Нефтехимик
1
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
23.03.2014 23 марта 2014 вс 9:00
Уфа
3 : 0
Сочи
27'
27'
27'
23.03.2014 23 марта 2014 вс 9:00
минуты: 1' - 90'
Уфа
3
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
16.03.2014 16 марта 2014 вс 15:00
Шинник
0 : 1
Сочи
16.03.2014 16 марта 2014 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
0
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
10.03.2014 10 марта 2014 пн 15:00
Сочи
1 : 2
Химик
10.03.2014 10 марта 2014 пн 15:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
1
Химик
2
минуты: 1' - 90'