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Милан Вьештица
№16
Защитник
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2013/2014
2012/2013
15.05.2014
15 мая 2014
чт
18:00
Арсенал
0 : 1
Сочи
15.05.2014
15 мая 2014
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
0
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
12.05.2014
12 мая 2014
пн
18:00
Сочи
2 : 3
Торпедо
12.05.2014
12 мая 2014
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
2
Торпедо
3
минуты: 1' - 90'
05.05.2014
05 мая 2014
пн
18:00
Ротор
3 : 1
Сочи
05.05.2014
05 мая 2014
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Ротор
3
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
10:00
Луч
0 : 1
Сочи
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
10:00
минуты: 1' - 90'
Луч
0
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
15:00
Сочи
2 : 0
Балтика
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
2
Балтика
0
минуты: 1' - 90'
04.04.2014
04 апр. 2014
пт
16:00
Нефтехимик
1 : 0
Сочи
04.04.2014
04 апр. 2014
пт
16:00
минуты: 1' - 90'
Нефтехимик
1
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
23.03.2014
23 марта 2014
вс
9:00
Уфа
3 : 0
Сочи
27'
27'
27'
23.03.2014
23 марта 2014
вс
9:00
минуты: 1' - 90'
Уфа
3
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
16.03.2014
16 марта 2014
вс
15:00
Шинник
0 : 1
Сочи
16.03.2014
16 марта 2014
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
0
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
10.03.2014
10 марта 2014
пн
15:00
Сочи
1 : 2
Химик
10.03.2014
10 марта 2014
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
1
Химик
2
минуты: 1' - 90'