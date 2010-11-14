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Войцех Ковалевски
№30
Вратарь
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Команда
Гражданство
Польша
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2010
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
16:15
Локомотив
1 : 1
Сибирь
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
16:15
был в запасе
Локомотив
1
Сибирь
1
был в запасе
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
14:00
Сибирь
2 : 5
Зенит
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
Зенит
5
минуты: 1' - 90'
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
15:00
Томь
3 : 2
Сибирь
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Томь
3
Сибирь
2
минуты: 1' - 90'
25.07.2010
25 июля 2010
вс
13:15
Сибирь
2 : 2
Локомотив
25.07.2010
25 июля 2010
вс
13:15
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
Локомотив
2
минуты: 1' - 90'
21.07.2010
21 июля 2010
ср
19:00
Спартак
5 : 3
Сибирь
21.07.2010
21 июля 2010
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Спартак
5
Сибирь
3
минуты: 1' - 90'
17.07.2010
17 июля 2010
сб
17:45
Зенит
2 : 0
Сибирь
17.07.2010
17 июля 2010
сб
17:45
минуты: 1' - 90'
Зенит
2
Сибирь
0
минуты: 1' - 90'
09.07.2010
09 июля 2010
пт
13:15
Сибирь
2 : 2
Динамо
09.07.2010
09 июля 2010
пт
13:15
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
10.05.2010
10 мая 2010
пн
10:30
Сибирь
4 : 1
Крылья Советов
10.05.2010
10 мая 2010
пн
10:30
минуты: 1' - 90'
Сибирь
4
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90'
06.05.2010
06 мая 2010
чт
13:15
Рубин
1 : 0
Сибирь
06.05.2010
06 мая 2010
чт
13:15
минуты: 1' - 90'
Рубин
1
Сибирь
0
минуты: 1' - 90'
02.05.2010
02 мая 2010
вс
10:30
Сибирь
2 : 0
Ростов
02.05.2010
02 мая 2010
вс
10:30
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
Ростов
0
минуты: 1' - 90'
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
13:00
Сибирь
1 : 4
ЦСКА
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
1
ЦСКА
4
минуты: 1' - 90'
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
10:30
Сибирь
2 : 4
Анжи
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
10:30
минуты: 1' - 46'
Сибирь
2
Анжи
4
минуты: 1' - 46'
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
11:00
Амкар
3 : 1
Сибирь
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
11:00
был в запасе
Амкар
3
Сибирь
1
был в запасе
27.03.2010
27 марта 2010
сб
11:00
Сибирь
0 : 2
Спартак-Нальчик
27.03.2010
27 марта 2010
сб
11:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
0
Спартак-Нальчик
2
минуты: 1' - 90'
20.03.2010
20 марта 2010
сб
16:30
Сатурн
1 : 1
Сибирь
20.03.2010
20 марта 2010
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Сатурн
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
14.03.2010
14 марта 2010
вс
11:30
Сибирь
0 : 2
Ахмат
14.03.2010
14 марта 2010
вс
11:30
минуты: 1' - 90'
Сибирь
0
Ахмат
2
минуты: 1' - 90'