Адриан Кристя
№19
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Румыния
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.12.2013 11 дек. 2013 ср 22:45
Челси
1 : 0
ФКСБ
11.12.2013 11 дек. 2013 ср 22:45
был в запасе
Челси
1
ФКСБ
0
был в запасе
26.11.2013 26 нояб. 2013 вт 22:45
ФКСБ
0 : 0
Шальке-04
26.11.2013 26 нояб. 2013 вт 22:45
был в запасе
ФКСБ
0
Шальке-04
0
был в запасе
01.10.2013 01 окт. 2013 вт 21:45
ФКСБ
0 : 4
Челси
01.10.2013 01 окт. 2013 вт 21:45
был в запасе
ФКСБ
0
Челси
4
был в запасе
18.09.2013 18 сент. 2013 ср 21:45
Шальке-04
3 : 0
ФКСБ
81'
81'
81'
18.09.2013 18 сент. 2013 ср 21:45
минуты: 73' - 90'
Шальке-04
3
ФКСБ
0
минуты: 73' - 90'