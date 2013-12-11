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Матч-центр
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Адриан Кристя
№19
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Румыния
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
11.12.2013
11 дек. 2013
ср
22:45
Челси
1 : 0
ФКСБ
11.12.2013
11 дек. 2013
ср
22:45
был в запасе
Челси
1
ФКСБ
0
был в запасе
26.11.2013
26 нояб. 2013
вт
22:45
ФКСБ
0 : 0
Шальке-04
26.11.2013
26 нояб. 2013
вт
22:45
был в запасе
ФКСБ
0
Шальке-04
0
был в запасе
01.10.2013
01 окт. 2013
вт
21:45
ФКСБ
0 : 4
Челси
01.10.2013
01 окт. 2013
вт
21:45
был в запасе
ФКСБ
0
Челси
4
был в запасе
18.09.2013
18 сент. 2013
ср
21:45
Шальке-04
3 : 0
ФКСБ
81'
81'
81'
18.09.2013
18 сент. 2013
ср
21:45
минуты: 73' - 90'
Шальке-04
3
ФКСБ
0
минуты: 73' - 90'