Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Кристиан Сэпунару
№22
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Румыния
Дата рождения
5 апр. 1984 (36) лет
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
испания. примера
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2016/2017
2011/2012
2010/2011
23.02.2017
23 февр. 2017
чт
23:05
Генк
1 : 0
Астра
90'
90'
90'
23.02.2017
23 февр. 2017
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Генк
1
Астра
0
минуты: 1' - 90'
16.02.2017
16 февр. 2017
чт
21:00
Астра
2 : 2
Генк
16.02.2017
16 февр. 2017
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Астра
2
Генк
2
минуты: 1' - 90'