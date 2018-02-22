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Лента
Матч-центр
Моя команда
Эдуард Станчу
№33
Вратарь
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Команда
ФКСБ
Гражданство
Румыния
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
2012/2013
22.02.2018
22 февр. 2018
чт
21:00
Лацио
5 : 1
ФКСБ
22.02.2018
22 февр. 2018
чт
21:00
был в запасе
Лацио
5
ФКСБ
1
был в запасе
15.02.2018
15 февр. 2018
чт
23:05
ФКСБ
1 : 0
Лацио
15.02.2018
15 февр. 2018
чт
23:05
был в запасе
ФКСБ
1
Лацио
0
был в запасе