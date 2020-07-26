Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Никола Калинич
№9
Нападающий
Подписаться
Команда
Рома
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
5 янв. 1988 (32) года
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
лига европы групповой этап
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
2015/2016
26.07.2020
26 июля 2020
вс
20:30
Рома
-:-
Фиорентина
26.07.2020
26 июля 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Рома
-
Фиорентина
-
22.07.2020
22 июля 2020
ср
22:45
СПАЛ
1 : 6
Рома
10'
10'
10'
22.07.2020
22 июля 2020
ср
22:45
10'
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
1
Рома
6
минуты: 1' - 90'
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:45
Рома
2 : 2
Интер
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:45
был в запасе
Рома
2
Интер
2
был в запасе
15.07.2020
15 июля 2020
ср
22:45
Рома
2 : 1
Верона
15.07.2020
15 июля 2020
ср
22:45
был в запасе
Рома
2
Верона
1
был в запасе
11.07.2020
11 июля 2020
сб
20:30
Брешиа
0 : 3
Рома
62'
62'
62'
11.07.2020
11 июля 2020
сб
20:30
62'
минуты: 1' - 77'
Брешиа
0
Рома
3
минуты: 1' - 77'
08.07.2020
08 июля 2020
ср
22:45
Рома
2 : 1
Парма
08.07.2020
08 июля 2020
ср
22:45
был в запасе
Рома
2
Парма
1
был в запасе
05.07.2020
05 июля 2020
вс
22:45
Наполи
2 : 1
Рома
05.07.2020
05 июля 2020
вс
22:45
был в запасе
Наполи
2
Рома
1
был в запасе
02.07.2020
02 июля 2020
чт
22:45
Рома
0 : 2
Удинезе
02.07.2020
02 июля 2020
чт
22:45
минуты: 1' - 72'
Рома
0
Удинезе
2
минуты: 1' - 72'
28.06.2020
28 июня 2020
вс
18:15
Милан
2 : 0
Рома
28.06.2020
28 июня 2020
вс
18:15
минуты: 69' - 90'
Милан
2
Рома
0
минуты: 69' - 90'
24.06.2020
24 июня 2020
ср
22:45
Рома
2 : 1
Сампдория
24.06.2020
24 июня 2020
ср
22:45
минуты: 85' - 90'
Рома
2
Сампдория
1
минуты: 85' - 90'
01.03.2020
01 марта 2020
вс
20:00
Кальяри
3 : 4
Рома
29', 41'
29', 41'
29', 41'
01.03.2020
01 марта 2020
вс
20:00
29', 41'
минуты: 1' - 90'
Кальяри
3
Рома
4
минуты: 1' - 90'
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:00
Рома
4 : 0
Лечче
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:00
был в запасе
Рома
4
Лечче
0
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:45
Аталанта
2 : 1
Рома
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:45
был в запасе
Аталанта
2
Рома
1
был в запасе
07.02.2020
07 февр. 2020
пт
22:45
Рома
2 : 3
Болонья
07.02.2020
07 февр. 2020
пт
22:45
был в запасе
Рома
2
Болонья
3
был в запасе
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
22:45
Сассуоло
4 : 2
Рома
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
22:45
был в запасе
Сассуоло
4
Рома
2
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:00
Рома
1 : 1
Лацио
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:00
был в запасе
Рома
1
Лацио
1
был в запасе
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
20:00
Дженоа
1 : 3
Рома
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
20:00
был в запасе
Дженоа
1
Рома
3
был в запасе
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
22:45
Рома
1 : 2
Ювентус
83'
83'
83'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
22:45
минуты: 82' - 90'
Рома
1
Ювентус
2
минуты: 82' - 90'
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
22:45
Рома
0 : 2
Торино
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
22:45
минуты: 73' - 90'
Рома
0
Торино
2
минуты: 73' - 90'
20.12.2019
20 дек. 2019
пт
22:45
Фиорентина
1 : 4
Рома
20.12.2019
20 дек. 2019
пт
22:45
был в запасе
Фиорентина
1
Рома
4
был в запасе
Показать все игры