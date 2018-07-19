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Лента
Матч-центр
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Даниэль Праньич
№32
Полузащитник
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Команда
Панатинаикос
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
2 дек. 1981 (38) лет
Рост
172
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
испания. примера
лига чемпионов
германия. кубок
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
19.07.2018
19 июля 2018
чт
18:00
Лачи
1 : 0
Анортосис
19.07.2018
19 июля 2018
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Лачи
1
Анортосис
0
минуты: 1' - 90'