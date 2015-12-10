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Матч-центр
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Марек Сагановски
№9
Нападающий
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Команда
Легия
Гражданство
Польша
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
21:00
Наполи
5 : 2
Легия
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
21:00
был в запасе
Наполи
5
Легия
2
был в запасе
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
23:05
Легия
1 : 0
Мидтьюлланд
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
23:05
минуты: 90' - 90'
Легия
1
Мидтьюлланд
0
минуты: 90' - 90'
05.11.2015
05 нояб. 2015
чт
21:00
Брюгге
1 : 0
Легия
28'
28'
28'
05.11.2015
05 нояб. 2015
чт
21:00
минуты: 1' - 59'
Брюгге
1
Легия
0
минуты: 1' - 59'
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
22:05
Легия
1 : 1
Брюгге
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
22:05
был в запасе
Легия
1
Брюгге
1
был в запасе
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
22:00
Легия
0 : 2
Наполи
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
22:00
был в запасе
Легия
0
Наполи
2
был в запасе
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
20:00
Мидтьюлланд
1 : 0
Легия
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
20:00
был в запасе
Мидтьюлланд
1
Легия
0
был в запасе