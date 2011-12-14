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Матч-центр
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Рожер Геррейро
№7
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Польша
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
14.12.2011
14 дек. 2011
ср
23:05
Штурм
1 : 3
АЕК
14.12.2011
14 дек. 2011
ср
23:05
минуты: 1' - 90'
Штурм
1
АЕК
3
минуты: 1' - 90'
01.12.2011
01 дек. 2011
чт
21:00
АЕК
1 : 2
Андерлехт
01.12.2011
01 дек. 2011
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
АЕК
1
Андерлехт
2
минуты: 1' - 90'
03.11.2011
03 нояб. 2011
чт
23:05
АЕК
1 : 3
Локомотив
03.11.2011
03 нояб. 2011
чт
23:05
минуты: 68' - 90'
АЕК
1
Локомотив
3
минуты: 68' - 90'
20.10.2011
20 окт. 2011
чт
19:00
Локомотив
3 : 1
АЕК
20.10.2011
20 окт. 2011
чт
19:00
был в запасе
Локомотив
3
АЕК
1
был в запасе
29.09.2011
29 сент. 2011
чт
20:00
АЕК
1 : 2
Штурм
29.09.2011
29 сент. 2011
чт
20:00
минуты: 1' - 56'
АЕК
1
Штурм
2
минуты: 1' - 56'
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
22:05
Андерлехт
4 : 1
АЕК
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
22:05
был в запасе
Андерлехт
4
АЕК
1
был в запасе