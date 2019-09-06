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Михал Пождан
№2
Полузащитник
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Команда
Легия
Гражданство
Польша
Дата рождения
21 сент. 1987 (32) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
Сезон:
2019
06.09.2019
06 сент. 2019
пт
21:45
Словения
2 : 0
Польша
06.09.2019
06 сент. 2019
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Словения
2
Польша
0
минуты: 1' - 90'
10.06.2019
10 июня 2019
пн
21:45
Польша
4 : 0
Израиль
10.06.2019
10 июня 2019
пн
21:45
был в запасе
Польша
4
Израиль
0
был в запасе
07.06.2019
07 июня 2019
пт
21:45
Северная Македония
0 : 1
Польша
07.06.2019
07 июня 2019
пт
21:45
был в запасе
Северная Македония
0
Польша
1
был в запасе
24.03.2019
24 марта 2019
вс
22:45
Польша
2 : 0
Латвия
24.03.2019
24 марта 2019
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Польша
2
Латвия
0
минуты: 1' - 90'
21.03.2019
21 марта 2019
чт
22:45
Австрия
0 : 1
Польша
21.03.2019
21 марта 2019
чт
22:45
минуты: 90' - 90'
Австрия
0
Польша
1
минуты: 90' - 90'