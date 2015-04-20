Адам Кокошка
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Польша
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.04.2015 20 апр. 2015 пн 19:30
Ростов
1 : 0
Торпедо
73'
73'
73'
20.04.2015 20 апр. 2015 пн 19:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
1
Торпедо
0
минуты: 1' - 90'
13.04.2015 13 апр. 2015 пн 18:00
Торпедо
0 : 0
Ахмат
13.04.2015 13 апр. 2015 пн 18:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
0
Ахмат
0
минуты: 1' - 90'
08.04.2015 08 апр. 2015 ср 20:00
Локомотив
2 : 0
Торпедо
08.04.2015 08 апр. 2015 ср 20:00
минуты: 46' - 90'
Локомотив
2
Торпедо
0
минуты: 46' - 90'
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 20:15
Арсенал
1 : 3
Торпедо
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 20:15
был в запасе
Арсенал
1
Торпедо
3
был в запасе
21.03.2015 21 марта 2015 сб 19:00
Торпедо
0 : 1
Спартак
21.03.2015 21 марта 2015 сб 19:00
минуты: 1' - 19'
Торпедо
0
Спартак
1
минуты: 1' - 19'
15.03.2015 15 марта 2015 вс 16:00
Торпедо
1 : 1
Зенит
15.03.2015 15 марта 2015 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
1
Зенит
1
минуты: 1' - 90'
09.03.2015 09 марта 2015 пн 13:00
Амкар
0 : 0
Торпедо
09.03.2015 09 марта 2015 пн 13:00
минуты: 1' - 90'
Амкар
0
Торпедо
0
минуты: 1' - 90'
08.12.2014 08 дек. 2014 пн 17:00
Торпедо
2 : 2
Уфа
08.12.2014 08 дек. 2014 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
2
Уфа
2
минуты: 1' - 90'
03.12.2014 03 дек. 2014 ср 20:00
Ахмат
0 : 1
Торпедо
03.12.2014 03 дек. 2014 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Ахмат
0
Торпедо
1
минуты: 1' - 90'
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 20:15
Кубань
1 : 1
Торпедо
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 20:15
минуты: 1' - 90'
Кубань
1
Торпедо
1
минуты: 1' - 90'
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 16:00
Торпедо
0 : 1
Локомотив
37'
37'
37'
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
0
Локомотив
1
минуты: 1' - 90'
03.11.2014 03 нояб. 2014 пн 14:00
Торпедо
0 : 1
Арсенал
03.11.2014 03 нояб. 2014 пн 14:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 16:00
Торпедо
0 : 0
Кубань
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
0
Кубань
0
минуты: 1' - 90'
20.10.2014 20 окт. 2014 пн 16:00
Уфа
1 : 1
Торпедо
20.10.2014 20 окт. 2014 пн 16:00
минуты: 1' - 90'
Уфа
1
Торпедо
1
минуты: 1' - 90'
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 19:00
Рубин
2 : 1
Торпедо
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
2
Торпедо
1
минуты: 1' - 90'
22.09.2014 22 сент. 2014 пн 19:00
Торпедо
1 : 3
Динамо
22.09.2014 22 сент. 2014 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
1
Динамо
3
минуты: 1' - 90'
14.09.2014 14 сент. 2014 вс 12:30
Спартак
3 : 1
Торпедо
14.09.2014 14 сент. 2014 вс 12:30
минуты: 1' - 90'
Спартак
3
Торпедо
1
минуты: 1' - 90'
30.08.2014 30 авг. 2014 сб 13:00
Мордовия
1 : 0
Торпедо
77'
77'
77'
30.08.2014 30 авг. 2014 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
1
Торпедо
0
минуты: 1' - 90'
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 15:30
Торпедо
0 : 3
Краснодар
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 15:30
минуты: 1' - 90'
Торпедо
0
Краснодар
3
минуты: 1' - 90'
16.08.2014 16 авг. 2014 сб 16:00
Урал
0 : 2
Торпедо
5'
5'
5'
16.08.2014 16 авг. 2014 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Урал
0
Торпедо
2
минуты: 1' - 90'
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