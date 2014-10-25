Якуб Вавржиняк
№31
Защитник
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Команда
Лехия
Гражданство
Польша
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 13:00
Амкар
2 : 0
Ростов
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Амкар
2
Ростов
0
минуты: 1' - 90'
22.09.2014 22 сент. 2014 пн 16:00
Амкар
1 : 2
Краснодар
22.09.2014 22 сент. 2014 пн 16:00
минуты: 1' - 80'
Амкар
1
Краснодар
2
минуты: 1' - 80'
15.09.2014 15 сент. 2014 пн 16:00
Амкар
2 : 1
Урал
15.09.2014 15 сент. 2014 пн 16:00
минуты: 1' - 90'
Амкар
2
Урал
1
минуты: 1' - 90'
30.08.2014 30 авг. 2014 сб 16:00
Амкар
2 : 0
Спартак
30.08.2014 30 авг. 2014 сб 16:00
минуты: 12' - 90'
Амкар
2
Спартак
0
минуты: 12' - 90'
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 16:00
Зенит
2 : 0
Амкар
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 16:00
был в запасе
Зенит
2
Амкар
0
был в запасе
18.08.2014 18 авг. 2014 пн 20:00
Кубань
1 : 0
Амкар
18.08.2014 18 авг. 2014 пн 20:00
минуты: 1' - 90'
Кубань
1
Амкар
0
минуты: 1' - 90'
12.08.2014 12 авг. 2014 вт 19:00
Торпедо
1 : 1
Амкар
12.08.2014 12 авг. 2014 вт 19:00
был в запасе
Торпедо
1
Амкар
1
был в запасе
08.08.2014 08 авг. 2014 пт 17:00
Амкар
0 : 1
Уфа
08.08.2014 08 авг. 2014 пт 17:00
был в запасе
Амкар
0
Уфа
1
был в запасе
04.08.2014 04 авг. 2014 пн 19:00
Ахмат
4 : 0
Амкар
04.08.2014 04 авг. 2014 пн 19:00
минуты: 77' - 90'
Ахмат
4
Амкар
0
минуты: 77' - 90'