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Робертас Пошкус
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Литва
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2012/2013
20.11.2012
20 нояб. 2012
вт
14:30
Сибирь
3 : 1
Балтика
12'
12'
12'
20.11.2012
20 нояб. 2012
вт
14:30
12'
минуты: 1' - 64'
Сибирь
3
Балтика
1
минуты: 1' - 64'
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
18:00
Химки
0 : 0
Сибирь
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
18:00
минуты: 1' - 74'
Химки
0
Сибирь
0
минуты: 1' - 74'
06.11.2012
06 нояб. 2012
вт
15:00
Сибирь
2 : 0
Сочи
06.11.2012
06 нояб. 2012
вт
15:00
минуты: 1' - 84'
Сибирь
2
Сочи
0
минуты: 1' - 84'
31.10.2012
31 окт. 2012
ср
14:00
Сибирь
0 : 2
Томь
31.10.2012
31 окт. 2012
ср
14:00
минуты: 1' - 63'
Сибирь
0
Томь
2
минуты: 1' - 63'
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
19:00
Ротор
2 : 0
Сибирь
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
19:00
минуты: 70' - 90'
Ротор
2
Сибирь
0
минуты: 70' - 90'
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
15:00
Сибирь
1 : 0
Волгарь
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
15:00
минуты: 1' - 76'
Сибирь
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 76'
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
14:00
Торпедо
1 : 1
Сибирь
51'
51'
51'
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
14:00
51'
минуты: 45' - 90'
Торпедо
1
Сибирь
1
минуты: 45' - 90'
08.10.2012
08 окт. 2012
пн
15:00
Сибирь
0 : 0
Спартак-Нальчик
08.10.2012
08 окт. 2012
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
0
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90'
01.10.2012
01 окт. 2012
пн
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Сибирь
01.10.2012
01 окт. 2012
пн
11:00
минуты: 1' - 55'
СКА-Хабаровск
1
Сибирь
2
минуты: 1' - 55'
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
15:00
Сибирь
1 : 0
Новокузнецк
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
15:00
минуты: 72' - 90'
Сибирь
1
Новокузнецк
0
минуты: 72' - 90'
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
14:00
Енисей
1 : 2
Сибирь
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
14:00
минуты: 72' - 90'
Енисей
1
Сибирь
2
минуты: 72' - 90'
27.08.2012
27 авг. 2012
пн
15:00
Сибирь
1 : 2
Нефтехимик
27.08.2012
27 авг. 2012
пн
15:00
минуты: 66' - 90'
Сибирь
1
Нефтехимик
2
минуты: 66' - 90'
07.08.2012
07 авг. 2012
вт
15:00
Сибирь
2 : 1
Химки
50'
50'
50'
07.08.2012
07 авг. 2012
вт
15:00
50'
минуты: 1' - 62'
Сибирь
2
Химки
1
минуты: 1' - 62'
31.07.2012
31 июля 2012
вт
18:00
Сочи
3 : 2
Сибирь
31.07.2012
31 июля 2012
вт
18:00
минуты: 58' - 90'
Сочи
3
Сибирь
2
минуты: 58' - 90'
23.07.2012
23 июля 2012
пн
16:00
Томь
2 : 0
Сибирь
23.07.2012
23 июля 2012
пн
16:00
минуты: 57' - 90'
Томь
2
Сибирь
0
минуты: 57' - 90'