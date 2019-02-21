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Лента
Матч-центр
Моя команда
Волкан Демирель
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Турция
Дата рождения
27 окт. 1981 (38) лет
Рост
191
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2012/2013
2009/2010
21.02.2019
21 февр. 2019
чт
20:55
Зенит
3 : 1
Фенербахче
21.02.2019
21 февр. 2019
чт
20:55
был в запасе
Зенит
3
Фенербахче
1
был в запасе
12.02.2019
12 февр. 2019
вт
20:55
Фенербахче
1 : 0
Зенит
12.02.2019
12 февр. 2019
вт
20:55
был в запасе
Фенербахче
1
Зенит
0
был в запасе