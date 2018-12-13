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Толга Зенгин
№29
Вратарь
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Команда
Бешикташ
Гражданство
Турция
Дата рождения
10 окт. 1983 (36) лет
Рост
192
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2018/2019
2015/2016
2014/2015
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
Бешикташ
0 : 1
Мальме
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
был в запасе
Бешикташ
0
Мальме
1
был в запасе
08.11.2018
08 нояб. 2018
чт
20:55
Генк
1 : 1
Бешикташ
08.11.2018
08 нояб. 2018
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Генк
1
Бешикташ
1
минуты: 1' - 90'
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
Бешикташ
2 : 4
Генк
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
был в запасе
Бешикташ
2
Генк
4
был в запасе
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
Бешикташ
3 : 1
Сарпсборг 08
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
был в запасе
Бешикташ
3
Сарпсборг 08
1
был в запасе