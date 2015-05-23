Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Мариус Станкявичус
№18
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Литва
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
италия. кубок
италия. серия а
лига европы плей-офф
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2014/2015
23.05.2015
23 мая 2015
сб
16:30
Ганновер-96
2 : 1
Фрайбург
23.05.2015
23 мая 2015
сб
16:30
минуты: 82' - 90'
Ганновер-96
2
Фрайбург
1
минуты: 82' - 90'
10.04.2015
10 апр. 2015
пт
21:30
Ганновер-96
1 : 1
Герта
10.04.2015
10 апр. 2015
пт
21:30
был в запасе
Ганновер-96
1
Герта
1
был в запасе
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
16:30
Айнтрахт
2 : 2
Ганновер-96
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
16:30
был в запасе
Айнтрахт
2
Ганновер-96
2
был в запасе
07.03.2015
07 марта 2015
сб
17:30
Ганновер-96
1 : 3
Бавария
07.03.2015
07 марта 2015
сб
17:30
был в запасе
Ганновер-96
1
Бавария
3
был в запасе
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
17:30
Ганновер-96
1 : 1
Штутгарт
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
17:30
был в запасе
Ганновер-96
1
Штутгарт
1
был в запасе
21.02.2015
21 февр. 2015
сб
20:30
Кельн
1 : 1
Ганновер-96
21.02.2015
21 февр. 2015
сб
20:30
был в запасе
Кельн
1
Ганновер-96
1
был в запасе
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
17:30
Шальке-04
1 : 0
Ганновер-96
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
17:30
был в запасе
Шальке-04
1
Ганновер-96
0
был в запасе
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
19:30
Фрайбург
2 : 2
Ганновер-96
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
19:30
был в запасе
Фрайбург
2
Ганновер-96
2
был в запасе
16.12.2014
16 дек. 2014
вт
22:00
Ганновер-96
2 : 0
Аугсбург
16.12.2014
16 дек. 2014
вт
22:00
был в запасе
Ганновер-96
2
Аугсбург
0
был в запасе
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:30
Боруссия
0 : 1
Ганновер-96
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:30
минуты: 1' - 72'
Боруссия
0
Ганновер-96
1
минуты: 1' - 72'
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
16:30
Ганновер-96
0 : 3
Боруссия
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
16:30
был в запасе
Ганновер-96
0
Боруссия
3
был в запасе
04.10.2014
04 окт. 2014
сб
16:30
Бавария
4 : 0
Ганновер-96
04.10.2014
04 окт. 2014
сб
16:30
был в запасе
Бавария
4
Ганновер-96
0
был в запасе
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
16:30
Штутгарт
1 : 0
Ганновер-96
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
16:30
был в запасе
Штутгарт
1
Ганновер-96
0
был в запасе
24.09.2014
24 сент. 2014
ср
21:00
Ганновер-96
1 : 0
Кельн
24.09.2014
24 сент. 2014
ср
21:00
был в запасе
Ганновер-96
1
Кельн
0
был в запасе
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
16:30
Падерборн
2 : 0
Ганновер-96
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
16:30
был в запасе
Падерборн
2
Ганновер-96
0
был в запасе
14.09.2014
14 сент. 2014
вс
18:30
Ганновер-96
2 : 0
Гамбург
14.09.2014
14 сент. 2014
вс
18:30
был в запасе
Ганновер-96
2
Гамбург
0
был в запасе