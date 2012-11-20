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Видас Алундерис
№14
Защитник
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Команда
Гражданство
Литва
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2012/2013
20.11.2012
20 нояб. 2012
вт
14:30
Сибирь
3 : 1
Балтика
20.11.2012
20 нояб. 2012
вт
14:30
минуты: 1' - 90'
Сибирь
3
Балтика
1
минуты: 1' - 90'
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
18:00
Химки
0 : 0
Сибирь
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Химки
0
Сибирь
0
минуты: 1' - 90'
06.11.2012
06 нояб. 2012
вт
15:00
Сибирь
2 : 0
Сочи
06.11.2012
06 нояб. 2012
вт
15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
19:00
Ротор
2 : 0
Сибирь
54'
54'
54'
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
19:00
минуты: 1' - 90'
Ротор
2
Сибирь
0
минуты: 1' - 90'
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
15:00
Сибирь
1 : 0
Волгарь
21'
21'
21'
22.10.2012
22 окт. 2012
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 90'
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
14:00
Торпедо
1 : 1
Сибирь
15.10.2012
15 окт. 2012
пн
14:00
минуты: 1' - 90'
Торпедо
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
08.10.2012
08 окт. 2012
пн
15:00
Сибирь
0 : 0
Спартак-Нальчик
08.10.2012
08 окт. 2012
пн
15:00
был в запасе
Сибирь
0
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
14:00
Енисей
1 : 2
Сибирь
36'
36'
36'
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
1
Сибирь
2
минуты: 1' - 90'
10.09.2012
10 сент. 2012
пн
16:00
Сибирь
1 : 3
Урал
10.09.2012
10 сент. 2012
пн
16:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
1
Урал
3
минуты: 1' - 90'
06.09.2012
06 сент. 2012
чт
19:00
Шинник
0 : 0
Сибирь
06.09.2012
06 сент. 2012
чт
19:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
0
Сибирь
0
минуты: 1' - 90'
27.08.2012
27 авг. 2012
пн
15:00
Сибирь
1 : 2
Нефтехимик
52'
52'
52'
27.08.2012
27 авг. 2012
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
1
Нефтехимик
2
минуты: 1' - 90'
17.08.2012
17 авг. 2012
пт
15:00
Сибирь
0 : 1
Уфа
17.08.2012
17 авг. 2012
пт
15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
0
Уфа
1
минуты: 1' - 90'
13.08.2012
13 авг. 2012
пн
20:00
Балтика
0 : 3
Сибирь
13.08.2012
13 авг. 2012
пн
20:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
0
Сибирь
3
минуты: 1' - 90'
07.08.2012
07 авг. 2012
вт
15:00
Сибирь
2 : 1
Химки
07.08.2012
07 авг. 2012
вт
15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
Химки
1
минуты: 1' - 90'
31.07.2012
31 июля 2012
вт
18:00
Сочи
3 : 2
Сибирь
31.07.2012
31 июля 2012
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
3
Сибирь
2
минуты: 1' - 90'
23.07.2012
23 июля 2012
пн
16:00
Томь
2 : 0
Сибирь
23.07.2012
23 июля 2012
пн
16:00
минуты: 1' - 90'
Томь
2
Сибирь
0
минуты: 1' - 90'