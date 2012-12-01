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Матч-центр
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Морис Эду
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
США
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2012/2013
01.12.2012
01 дек. 2012
сб
18:00
Вест Бромвич
0 : 1
Сток Сити
01.12.2012
01 дек. 2012
сб
18:00
был в запасе
Вест Бромвич
0
Сток Сити
1
был в запасе
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
17:00
Ливерпуль
0 : 0
Сток Сити
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
17:00
минуты: 80' - 90'
Ливерпуль
0
Сток Сити
0
минуты: 80' - 90'
29.09.2012
29 сент. 2012
сб
17:00
Сток Сити
2 : 0
Суонси
29.09.2012
29 сент. 2012
сб
17:00
был в запасе
Сток Сити
2
Суонси
0
был в запасе
01.09.2012
01 сент. 2012
сб
17:00
Уиган Атлетик
2 : 2
Сток Сити
01.09.2012
01 сент. 2012
сб
17:00
был в запасе
Уиган Атлетик
2
Сток Сити
2
был в запасе