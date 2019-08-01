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Геворг Казарян
№10
Полузащитник
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Команда
Маритиму
Гражданство
Армения
Дата рождения
5 апр. 1988 (32) года
Рост
180
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
20:00
АЕЛ
0 : 1
Арис
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
АЕЛ
0
Арис
1
минуты: 1' - 90'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:30
Арис
0 : 0
АЕЛ
90'
90'
90'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:30
был в запасе
Арис
0
АЕЛ
0
был в запасе