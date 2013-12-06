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Маркос Пиццелли
№9
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Армения
Дата рождения
3 нояб. 1984 (35) лет
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
06.12.2013
06 дек. 2013
пт
16:45
Краснодар
1 : 0
ЦСКА
06.12.2013
06 дек. 2013
пт
16:45
минуты: 86' - 90'
Краснодар
1
ЦСКА
0
минуты: 86' - 90'
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
15:00
Крылья Советов
1 : 0
Краснодар
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
15:00
минуты: 1' - 58'
Крылья Советов
1
Краснодар
0
минуты: 1' - 58'
25.11.2013
25 нояб. 2013
пн
18:00
Краснодар
3 : 2
Ахмат
25.11.2013
25 нояб. 2013
пн
18:00
минуты: 1' - 72'
Краснодар
3
Ахмат
2
минуты: 1' - 72'
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
17:00
Рубин
0 : 1
Краснодар
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
17:00
был в запасе
Рубин
0
Краснодар
1
был в запасе
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
12:30
Краснодар
1 : 2
Кубань
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
12:30
был в запасе
Краснодар
1
Кубань
2
был в запасе
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
15:00
ЦСКА
5 : 1
Краснодар
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
15:00
был в запасе
ЦСКА
5
Краснодар
1
был в запасе
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
15:00
Краснодар
4 : 0
Томь
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
15:00
был в запасе
Краснодар
4
Томь
0
был в запасе
05.10.2013
05 окт. 2013
сб
12:30
Урал
0 : 2
Краснодар
05.10.2013
05 окт. 2013
сб
12:30
был в запасе
Урал
0
Краснодар
2
был в запасе
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
17:00
Краснодар
1 : 0
Рубин
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
17:00
был в запасе
Краснодар
1
Рубин
0
был в запасе
25.09.2013
25 сент. 2013
ср
17:15
Спартак
3 : 2
Краснодар
25.09.2013
25 сент. 2013
ср
17:15
минуты: 77' - 90'
Спартак
3
Краснодар
2
минуты: 77' - 90'
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
17:30
Ахмат
0 : 1
Краснодар
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
17:30
был в запасе
Ахмат
0
Краснодар
1
был в запасе
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
17:00
Краснодар
1 : 1
Крылья Советов
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
17:00
был в запасе
Краснодар
1
Крылья Советов
1
был в запасе
31.08.2013
31 авг. 2013
сб
20:00
Краснодар
3 : 0
Волга
31.08.2013
31 авг. 2013
сб
20:00
был в запасе
Краснодар
3
Волга
0
был в запасе
24.08.2013
24 авг. 2013
сб
20:00
Анжи
1 : 2
Краснодар
24.08.2013
24 авг. 2013
сб
20:00
был в запасе
Анжи
1
Краснодар
2
был в запасе
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
19:15
Краснодар
1 : 1
Динамо
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
19:15
был в запасе
Краснодар
1
Динамо
1
был в запасе
05.08.2013
05 авг. 2013
пн
20:15
Локомотив
3 : 1
Краснодар
05.08.2013
05 авг. 2013
пн
20:15
был в запасе
Локомотив
3
Краснодар
1
был в запасе
29.07.2013
29 июля 2013
пн
19:00
Краснодар
2 : 1
Амкар
29.07.2013
29 июля 2013
пн
19:00
был в запасе
Краснодар
2
Амкар
1
был в запасе
21.07.2013
21 июля 2013
вс
19:00
Ростов
2 : 2
Краснодар
21.07.2013
21 июля 2013
вс
19:00
минуты: 84' - 90'
Ростов
2
Краснодар
2
минуты: 84' - 90'
17.07.2013
17 июля 2013
ср
19:00
Краснодар
1 : 2
Зенит
17.07.2013
17 июля 2013
ср
19:00
минуты: 1' - 46'
Краснодар
1
Зенит
2
минуты: 1' - 46'