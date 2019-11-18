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Андреас Гранквист
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Швеция
Дата рождения
16 апр. 1985 (35) лет
Рост
192
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
россия. премьер-лига
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
россия. кубок
лига европы групповой этап
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2019
18.11.2019
18 нояб. 2019
пн
22:45
Швеция
3 : 0
Фарерские острова
18.11.2019
18 нояб. 2019
пн
22:45
был в запасе
Швеция
3
Фарерские острова
0
был в запасе
15.11.2019
15 нояб. 2019
пт
22:45
Румыния
0 : 2
Швеция
15.11.2019
15 нояб. 2019
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Румыния
0
Швеция
2
минуты: 1' - 90'
15.10.2019
15 окт. 2019
вт
21:45
Швеция
1 : 1
Испания
15.10.2019
15 окт. 2019
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Швеция
1
Испания
1
минуты: 1' - 90'
12.10.2019
12 окт. 2019
сб
21:45
Мальта
0 : 4
Швеция
12.10.2019
12 окт. 2019
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Мальта
0
Швеция
4
минуты: 1' - 90'
05.09.2019
05 сент. 2019
чт
21:45
Фарерские острова
0 : 4
Швеция
05.09.2019
05 сент. 2019
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Фарерские острова
0
Швеция
4
минуты: 1' - 90'
26.03.2019
26 марта 2019
вт
22:45
Норвегия
3 : 3
Швеция
26.03.2019
26 марта 2019
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Норвегия
3
Швеция
3
минуты: 1' - 90'
23.03.2019
23 марта 2019
сб
20:00
Швеция
2 : 1
Румыния
23.03.2019
23 марта 2019
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Швеция
2
Румыния
1
минуты: 1' - 90'