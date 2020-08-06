Василис Торосидис
№35
Защитник
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Команда
Олимпиакос
Гражданство
Греция
Дата рождения
10 июня 1985 (35) лет
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.08.2020 06 авг. 2020 чт 22:00
Вулверхэмптон
-:-
Олимпиакос
06.08.2020 06 авг. 2020 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Вулверхэмптон
-
Олимпиакос
-
12.03.2020 12 марта 2020 чт 23:00
Олимпиакос
1 : 1
Вулверхэмптон
12.03.2020 12 марта 2020 чт 23:00
был в запасе
Олимпиакос
1
Вулверхэмптон
1
был в запасе