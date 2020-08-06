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Василис Торосидис
№35
Защитник
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Команда
Олимпиакос
Гражданство
Греция
Дата рождения
10 июня 1985 (35) лет
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
италия. серия а
лига чемпионов плей-офф
италия. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2014/2015
2011/2012
06.08.2020
06 авг. 2020
чт
22:00
Вулверхэмптон
-:-
Олимпиакос
06.08.2020
06 авг. 2020
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Вулверхэмптон
-
Олимпиакос
-
12.03.2020
12 марта 2020
чт
23:00
Олимпиакос
1 : 1
Вулверхэмптон
12.03.2020
12 марта 2020
чт
23:00
был в запасе
Олимпиакос
1
Вулверхэмптон
1
был в запасе