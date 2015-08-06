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Лента
Матч-центр
Моя команда
Роман Кинаст
№42
Нападающий
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Команда
Штурм
Гражданство
Австрия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
06.08.2015
06 авг. 2015
чт
19:00
Рубин
1 : 1
Штурм
06.08.2015
06 авг. 2015
чт
19:00
минуты: 80' - 90'
Рубин
1
Штурм
1
минуты: 80' - 90'
30.07.2015
30 июля 2015
чт
20:00
Штурм
2 : 3
Рубин
30.07.2015
30 июля 2015
чт
20:00
минуты: 63' - 90'
Штурм
2
Рубин
3
минуты: 63' - 90'