Эрвин Хоффер
№27
Нападающий
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Команда
Гражданство
Австрия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.01.2013 26 янв. 2013 сб 17:30
Айнтрахт
2 : 1
Хоффенхайм
26.01.2013 26 янв. 2013 сб 17:30
был в запасе
Айнтрахт
2
Хоффенхайм
1
был в запасе
19.01.2013 19 янв. 2013 сб 17:30
Байер
3 : 1
Айнтрахт
19.01.2013 19 янв. 2013 сб 17:30
был в запасе
Байер
3
Айнтрахт
1
был в запасе
15.12.2012 15 дек. 2012 сб 17:30
Вольфсбург
0 : 2
Айнтрахт
15.12.2012 15 дек. 2012 сб 17:30
был в запасе
Вольфсбург
0
Айнтрахт
2
был в запасе
08.12.2012 08 дек. 2012 сб 20:30
Айнтрахт
4 : 1
Вердер
08.12.2012 08 дек. 2012 сб 20:30
был в запасе
Айнтрахт
4
Вердер
1
был в запасе
30.11.2012 30 нояб. 2012 пт 22:30
Фортуна
4 : 0
Айнтрахт
30.11.2012 30 нояб. 2012 пт 22:30
был в запасе
Фортуна
4
Айнтрахт
0
был в запасе
17.11.2012 17 нояб. 2012 сб 17:30
Айнтрахт
4 : 2
Аугсбург
17.11.2012 17 нояб. 2012 сб 17:30
был в запасе
Айнтрахт
4
Аугсбург
2
был в запасе
10.11.2012 10 нояб. 2012 сб 17:30
Бавария
2 : 0
Айнтрахт
10.11.2012 10 нояб. 2012 сб 17:30
был в запасе
Бавария
2
Айнтрахт
0
был в запасе
02.11.2012 02 нояб. 2012 пт 22:30
Айнтрахт
1 : 1
Гройтер Фюрт
02.11.2012 02 нояб. 2012 пт 22:30
был в запасе
Айнтрахт
1
Гройтер Фюрт
1
был в запасе
28.10.2012 28 окт. 2012 вс 17:30
Штутгарт
2 : 1
Айнтрахт
28.10.2012 28 окт. 2012 вс 17:30
был в запасе
Штутгарт
2
Айнтрахт
1
был в запасе
20.10.2012 20 окт. 2012 сб 16:30
Айнтрахт
3 : 1
Ганновер-96
20.10.2012 20 окт. 2012 сб 16:30
минуты: 89' - 90'
Айнтрахт
3
Ганновер-96
1
минуты: 89' - 90'
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 16:30
Боруссия
2 : 0
Айнтрахт
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 16:30
минуты: 87' - 90'
Боруссия
2
Айнтрахт
0
минуты: 87' - 90'
30.09.2012 30 сент. 2012 вс 16:30
Айнтрахт
2 : 1
Фрайбург
30.09.2012 30 сент. 2012 вс 16:30
минуты: 1' - 54'
Айнтрахт
2
Фрайбург
1
минуты: 1' - 54'
25.09.2012 25 сент. 2012 вт 21:00
Айнтрахт
3 : 3
Боруссия
25.09.2012 25 сент. 2012 вт 21:00
минуты: 1' - 59'
Айнтрахт
3
Боруссия
3
минуты: 1' - 59'
21.09.2012 21 сент. 2012 пт 21:30
Нюрнберг
1 : 2
Айнтрахт
25'
25'
25'
21.09.2012 21 сент. 2012 пт 21:30
25'
минуты: 21' - 86'
Нюрнберг
1
Айнтрахт
2
минуты: 21' - 86'
16.09.2012 16 сент. 2012 вс 18:30
Айнтрахт
3 : 2
Гамбург
16.09.2012 16 сент. 2012 вс 18:30
был в запасе
Айнтрахт
3
Гамбург
2
был в запасе
01.09.2012 01 сент. 2012 сб 16:30
Хоффенхайм
0 : 4
Айнтрахт
01.09.2012 01 сент. 2012 сб 16:30
минуты: 85' - 90'
Хоффенхайм
0
Айнтрахт
4
минуты: 85' - 90'
25.08.2012 25 авг. 2012 сб 19:30
Айнтрахт
2 : 1
Байер
25.08.2012 25 авг. 2012 сб 19:30
был в запасе
Айнтрахт
2
Байер
1
был в запасе