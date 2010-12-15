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Юрген Паточка
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Австрия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
2009/2010
15.12.2010
15 дек. 2010
ср
23:05
Бешикташ
2 : 0
Рапид
15.12.2010
15 дек. 2010
ср
23:05
минуты: 67' - 90'
Бешикташ
2
Рапид
0
минуты: 67' - 90'
02.12.2010
02 дек. 2010
чт
21:00
Рапид
1 : 3
Порту
80'
80'
80'
02.12.2010
02 дек. 2010
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Рапид
1
Порту
3
минуты: 1' - 90'
04.11.2010
04 нояб. 2010
чт
23:05
Рапид
1 : 2
ЦСКА
04.11.2010
04 нояб. 2010
чт
23:05
был в запасе
Рапид
1
ЦСКА
2
был в запасе
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
20:00
ЦСКА
0 : 2
Рапид
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
20:00
был в запасе
ЦСКА
0
Рапид
2
был в запасе
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
20:00
Рапид
1 : 2
Бешикташ
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Рапид
1
Бешикташ
2
минуты: 1' - 90'
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
22:05
Порту
3 : 0
Рапид
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
22:05
минуты: 80' - 90'
Порту
3
Рапид
0
минуты: 80' - 90'