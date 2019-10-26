Себастьян Предль
№4
Защитник
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Команда
Удинезе
Гражданство
Австрия
Дата рождения
21 июня 1987 (33) года
Рост
194
Вес
92
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 17:00
Уотфорд
0 : 0
Борнмут
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 17:00
был в запасе
Уотфорд
0
Борнмут
0
был в запасе
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 17:00
Уотфорд
0 : 0
Шеффилд Юнайтед
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Уотфорд
0
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 90'