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Лента
Матч-центр
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Себастьян Предль
№4
Защитник
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Команда
Удинезе
Гражданство
Австрия
Дата рождения
21 июня 1987 (33) года
Рост
194
Вес
92
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
отбор че-2020
англия. кубок
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
17:00
Уотфорд
0 : 0
Борнмут
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
17:00
был в запасе
Уотфорд
0
Борнмут
0
был в запасе
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
17:00
Уотфорд
0 : 0
Шеффилд Юнайтед
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Уотфорд
0
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 90'