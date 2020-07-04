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Рамазан Озкан
№28
Вратарь
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Команда
Байер
Гражданство
Австрия
Дата рождения
28 июня 1984 (36) лет
Рост
186
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. кубок
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
04.07.2020
04 июля 2020
сб
21:00
Байер
2 : 4
Бавария
04.07.2020
04 июля 2020
сб
21:00
был в запасе
Байер
2
Бавария
4
был в запасе
09.06.2020
09 июня 2020
вт
21:45
Саарбрюккен
0 : 3
Байер
09.06.2020
09 июня 2020
вт
21:45
был в запасе
Саарбрюккен
0
Байер
3
был в запасе
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
20:30
Байер
2 : 1
Штутгарт
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
20:30
был в запасе
Байер
2
Штутгарт
1
был в запасе
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
22:45
Байер
1 : 0
Падерборн
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
22:45
был в запасе
Байер
1
Падерборн
0
был в запасе