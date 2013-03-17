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Марко Росси
№7
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
17.03.2013
17 марта 2013
вс
17:00
Фиорентина
3 : 2
Дженоа
17.03.2013
17 марта 2013
вс
17:00
был в запасе
Фиорентина
3
Дженоа
2
был в запасе
23.02.2013
23 февр. 2013
сб
22:45
Палермо
0 : 0
Дженоа
23.02.2013
23 февр. 2013
сб
22:45
минуты: 1' - 80'
Палермо
0
Дженоа
0
минуты: 1' - 80'
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
17:00
Дженоа
1 : 0
Удинезе
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 84'
Дженоа
1
Удинезе
0
минуты: 1' - 84'
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
17:00
Дженоа
3 : 2
Лацио
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 68'
Дженоа
3
Лацио
2
минуты: 1' - 68'
26.01.2013
26 янв. 2013
сб
22:45
Ювентус
1 : 1
Дженоа
26.01.2013
26 янв. 2013
сб
22:45
минуты: 66' - 90'
Ювентус
1
Дженоа
1
минуты: 66' - 90'
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
17:00
Дженоа
0 : 2
Катания
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
17:00
минуты: 49' - 90'
Дженоа
0
Катания
2
минуты: 49' - 90'
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
17:00
Кальяри
2 : 1
Дженоа
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 46'
Кальяри
2
Дженоа
1
минуты: 1' - 46'
06.01.2013
06 янв. 2013
вс
17:00
Дженоа
2 : 0
Болонья
06.01.2013
06 янв. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Дженоа
2
Болонья
0
минуты: 1' - 90'
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
14:30
Интер
1 : 1
Дженоа
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
14:30
минуты: 1' - 73'
Интер
1
Дженоа
1
минуты: 1' - 73'
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
17:00
Дженоа
1 : 1
Торино
16.12.2012
16 дек. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 73'
Дженоа
1
Торино
1
минуты: 1' - 73'
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
17:00
Пескара
2 : 0
Дженоа
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
17:00
минуты: 75' - 90'
Пескара
2
Дженоа
0
минуты: 75' - 90'
02.12.2012
02 дек. 2012
вс
17:00
Дженоа
2 : 4
Кьево
02.12.2012
02 дек. 2012
вс
17:00
минуты: 71' - 90'
Дженоа
2
Кьево
4
минуты: 71' - 90'
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
17:00
Аталанта
0 : 1
Дженоа
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
17:00
минуты: 57' - 90'
Аталанта
0
Дженоа
1
минуты: 57' - 90'
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
22:45
Сампдория
3 : 1
Дженоа
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
22:45
минуты: 83' - 90'
Сампдория
3
Дженоа
1
минуты: 83' - 90'
26.08.2012
26 авг. 2012
вс
21:45
Дженоа
2 : 0
Кальяри
26.08.2012
26 авг. 2012
вс
21:45
минуты: 46' - 90'
Дженоа
2
Кальяри
0
минуты: 46' - 90'