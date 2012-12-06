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Матч-центр
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Орландо Энгелаар
№24
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
германия. бундеслига
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
06.12.2012
06 дек. 2012
чт
21:00
Наполи
1 : 3
ПСВ
06.12.2012
06 дек. 2012
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Наполи
1
ПСВ
3
минуты: 1' - 90'
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
23:05
ПСВ
1 : 2
Днепр
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
23:05
минуты: 1' - 67'
ПСВ
1
Днепр
2
минуты: 1' - 67'
08.11.2012
08 нояб. 2012
чт
21:00
АИК
1 : 0
ПСВ
08.11.2012
08 нояб. 2012
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
АИК
1
ПСВ
0
минуты: 1' - 90'
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
22:05
ПСВ
1 : 1
АИК
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
22:05
был в запасе
ПСВ
1
АИК
1
был в запасе
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
20:00
Днепр
2 : 0
ПСВ
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
20:00
минуты: 46' - 90'
Днепр
2
ПСВ
0
минуты: 46' - 90'