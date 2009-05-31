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Пабло Менедес Альварес
№20
Защитник
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Команда
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2008/2009
31.05.2009
31 мая 2009
вс
16:00
Реджо-ди-Калабрия
1 : 1
Сиена
31.05.2009
31 мая 2009
вс
16:00
был в запасе
Реджо-ди-Калабрия
1
Сиена
1
был в запасе
20.05.2009
20 мая 2009
ср
20:30
Лацио
1 : 0
Реджо-ди-Калабрия
20.05.2009
20 мая 2009
ср
20:30
был в запасе
Лацио
1
Реджо-ди-Калабрия
0
был в запасе
17.05.2009
17 мая 2009
вс
16:00
Реджо-ди-Калабрия
2 : 1
Кальяри
17.05.2009
17 мая 2009
вс
16:00
был в запасе
Реджо-ди-Калабрия
2
Кальяри
1
был в запасе
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
16:00
Реджо-ди-Калабрия
0 : 1
Дженоа
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
16:00
был в запасе
Реджо-ди-Калабрия
0
Дженоа
1
был в запасе
08.03.2009
08 марта 2009
вс
17:00
Лечче
0 : 0
Реджо-ди-Калабрия
08.03.2009
08 марта 2009
вс
17:00
был в запасе
Лечче
0
Реджо-ди-Калабрия
0
был в запасе
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
17:00
Реджо-ди-Калабрия
0 : 0
Палермо
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
17:00
был в запасе
Реджо-ди-Калабрия
0
Палермо
0
был в запасе
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
22:30
Милан
1 : 1
Реджо-ди-Калабрия
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
22:30
был в запасе
Милан
1
Реджо-ди-Калабрия
1
был в запасе
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
17:15
Реджо-ди-Калабрия
2 : 2
Рома
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
17:15
был в запасе
Реджо-ди-Калабрия
2
Рома
2
был в запасе
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
17:00
Кальяри
1 : 1
Реджо-ди-Калабрия
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
17:00
был в запасе
Кальяри
1
Реджо-ди-Калабрия
1
был в запасе
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
17:00
Реджо-ди-Калабрия
0 : 2
Сампдория
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
17:00
был в запасе
Реджо-ди-Калабрия
0
Сампдория
2
был в запасе
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
17:00
Реджо-ди-Калабрия
2 : 2
Болонья
07.12.2008
07 дек. 2008
вс
17:00
минуты: 23' - 90'
Реджо-ди-Калабрия
2
Болонья
2
минуты: 23' - 90'
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
22:30
Ювентус
4 : 0
Реджо-ди-Калабрия
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
22:30
минуты: 1' - 46'
Ювентус
4
Реджо-ди-Калабрия
0
минуты: 1' - 46'
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
17:00
Реджо-ди-Калабрия
3 : 1
Аталанта
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
17:00
минуты: 60' - 90'
Реджо-ди-Калабрия
3
Аталанта
1
минуты: 60' - 90'