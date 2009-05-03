Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Лука Буччи
№70
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2008/2009
03.05.2009
03 мая 2009
вс
16:00
Сиена
2 : 1
Наполи
03.05.2009
03 мая 2009
вс
16:00
был в запасе
Сиена
2
Наполи
1
был в запасе
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
21:30
Наполи
1 : 0
Интер
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
21:30
был в запасе
Наполи
1
Интер
0
был в запасе
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
16:00
Кальяри
2 : 0
Наполи
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Кальяри
2
Наполи
0
минуты: 1' - 90'
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:00
Наполи
0 : 0
Аталанта
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:00
был в запасе
Наполи
0
Аталанта
0
был в запасе
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
16:00
Сампдория
2 : 2
Наполи
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
16:00
был в запасе
Сампдория
2
Наполи
2
был в запасе
22.03.2009
22 марта 2009
вс
22:30
Наполи
0 : 0
Милан
22.03.2009
22 марта 2009
вс
22:30
был в запасе
Наполи
0
Милан
0
был в запасе
15.03.2009
15 марта 2009
вс
17:00
Реджо-ди-Калабрия
1 : 1
Наполи
15.03.2009
15 марта 2009
вс
17:00
был в запасе
Реджо-ди-Калабрия
1
Наполи
1
был в запасе
08.03.2009
08 марта 2009
вс
17:00
Наполи
0 : 2
Лацио
08.03.2009
08 марта 2009
вс
17:00
был в запасе
Наполи
0
Лацио
2
был в запасе
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
22:30
Ювентус
1 : 0
Наполи
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
22:30
был в запасе
Ювентус
1
Наполи
0
был в запасе
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
17:00
Наполи
0 : 1
Дженоа
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
17:00
был в запасе
Наполи
0
Дженоа
1
был в запасе
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
22:30
Наполи
1 : 1
Болонья
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
22:30
был в запасе
Наполи
1
Болонья
1
был в запасе