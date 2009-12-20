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Жоао Инасио Пиа
№0
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2009/2010
2008/2009
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
17:00
Наполи
2 : 0
Кьево
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
17:00
был в запасе
Наполи
2
Кьево
0
был в запасе
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
20:00
Кальяри
3 : 3
Наполи
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
20:00
был в запасе
Кальяри
3
Наполи
3
был в запасе
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
17:00
Парма
1 : 1
Наполи
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
17:00
был в запасе
Парма
1
Наполи
1
был в запасе
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
17:00
Наполи
0 : 0
Лацио
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
17:00
был в запасе
Наполи
0
Лацио
0
был в запасе
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
20:00
Катания
0 : 0
Наполи
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
20:00
был в запасе
Катания
0
Наполи
0
был в запасе
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
20:00
Ювентус
2 : 3
Наполи
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
20:00
был в запасе
Ювентус
2
Наполи
3
был в запасе
28.10.2009
28 окт. 2009
ср
22:45
Наполи
2 : 2
Милан
28.10.2009
28 окт. 2009
ср
22:45
был в запасе
Наполи
2
Милан
2
был в запасе
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
17:00
Фиорентина
0 : 1
Наполи
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
17:00
был в запасе
Фиорентина
0
Наполи
1
был в запасе
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
16:00
Наполи
2 : 1
Болонья
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
16:00
минуты: 79' - 90'
Наполи
2
Болонья
1
минуты: 79' - 90'
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
21:45
Дженоа
4 : 1
Наполи
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
21:45
минуты: 1' - 58'
Дженоа
4
Наполи
1
минуты: 1' - 58'