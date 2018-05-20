Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Мариано Иско
№13
Полузащитник
Подписаться
Команда
Кротоне
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
20.05.2018
20 мая 2018
вс
19:00
Наполи
2 : 1
Кротоне
20.05.2018
20 мая 2018
вс
19:00
был в запасе
Наполи
2
Кротоне
1
был в запасе
13.05.2018
13 мая 2018
вс
16:00
Кротоне
2 : 2
Лацио
13.05.2018
13 мая 2018
вс
16:00
был в запасе
Кротоне
2
Лацио
2
был в запасе
06.05.2018
06 мая 2018
вс
16:00
Кьево
2 : 1
Кротоне
06.05.2018
06 мая 2018
вс
16:00
был в запасе
Кьево
2
Кротоне
1
был в запасе
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
13:30
Кротоне
4 : 1
Сассуоло
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
13:30
был в запасе
Кротоне
4
Сассуоло
1
был в запасе
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
16:00
Удинезе
1 : 2
Кротоне
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
16:00
был в запасе
Удинезе
1
Кротоне
2
был в запасе
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
Кротоне
1 : 1
Ювентус
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
был в запасе
Кротоне
1
Ювентус
1
был в запасе
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
19:00
Дженоа
1 : 0
Кротоне
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
19:00
был в запасе
Дженоа
1
Кротоне
0
был в запасе
31.03.2018
31 марта 2018
сб
16:00
Фиорентина
2 : 0
Кротоне
31.03.2018
31 марта 2018
сб
16:00
был в запасе
Фиорентина
2
Кротоне
0
был в запасе
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
14:30
Кротоне
2 : 3
СПАЛ
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
14:30
был в запасе
Кротоне
2
СПАЛ
3
был в запасе
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
17:00
Беневенто
3 : 2
Кротоне
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
17:00
был в запасе
Беневенто
3
Кротоне
2
был в запасе
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
20:00
Кротоне
1 : 1
Аталанта
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
20:00
был в запасе
Кротоне
1
Аталанта
1
был в запасе
03.02.2018
03 февр. 2018
сб
22:45
Интер
1 : 1
Кротоне
03.02.2018
03 февр. 2018
сб
22:45
был в запасе
Интер
1
Кротоне
1
был в запасе
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
17:00
Кротоне
1 : 1
Кальяри
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
17:00
был в запасе
Кротоне
1
Кальяри
1
был в запасе
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
17:00
Верона
0 : 3
Кротоне
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
17:00
был в запасе
Верона
0
Кротоне
3
был в запасе
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
17:00
Милан
1 : 0
Кротоне
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
17:00
был в запасе
Милан
1
Кротоне
0
был в запасе
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
14:30
Кротоне
0 : 1
Дженоа
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
14:30
был в запасе
Кротоне
0
Дженоа
1
был в запасе
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
20:00
Болонья
2 : 3
Кротоне
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
20:00
был в запасе
Болонья
2
Кротоне
3
был в запасе
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
17:00
Кротоне
2 : 1
Фиорентина
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
17:00
был в запасе
Кротоне
2
Фиорентина
1
был в запасе
25.10.2017
25 окт. 2017
ср
21:45
Рома
1 : 0
Кротоне
25.10.2017
25 окт. 2017
ср
21:45
был в запасе
Рома
1
Кротоне
0
был в запасе
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
19:00
Сампдория
5 : 0
Кротоне
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
5
Кротоне
0
минуты: 1' - 90'
Показать все игры