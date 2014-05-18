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Марко Бьяджианти
№27
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
18.05.2014
18 мая 2014
вс
21:45
Парма
2 : 0
Ливорно
18.05.2014
18 мая 2014
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Парма
2
Ливорно
0
минуты: 1' - 90'
11.05.2014
11 мая 2014
вс
16:00
Ливорно
0 : 1
Фиорентина
11.05.2014
11 мая 2014
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Ливорно
0
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90'
04.05.2014
04 мая 2014
вс
16:00
Удинезе
5 : 3
Ливорно
04.05.2014
04 мая 2014
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Удинезе
5
Ливорно
3
минуты: 1' - 90'
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
16:00
Ливорно
0 : 2
Лацио
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Ливорно
0
Лацио
2
минуты: 1' - 90'
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
16:00
Ливорно
2 : 4
Кьево
55'
55'
55'
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
16:00
минуты: 1' - 67'
Ливорно
2
Кьево
4
минуты: 1' - 67'
07.04.2014
07 апр. 2014
пн
20:00
Ювентус
2 : 0
Ливорно
07.04.2014
07 апр. 2014
пн
20:00
минуты: 1' - 75'
Ювентус
2
Ливорно
0
минуты: 1' - 75'
31.03.2014
31 марта 2014
пн
22:00
Ливорно
2 : 2
Интер
31.03.2014
31 марта 2014
пн
22:00
минуты: 1' - 90'
Ливорно
2
Интер
2
минуты: 1' - 90'
26.03.2014
26 марта 2014
ср
22:45
Аталанта
2 : 0
Ливорно
26.03.2014
26 марта 2014
ср
22:45
минуты: 1' - 85'
Аталанта
2
Ливорно
0
минуты: 1' - 85'
22.03.2014
22 марта 2014
сб
20:00
Торино
3 : 1
Ливорно
22.03.2014
22 марта 2014
сб
20:00
минуты: 1' - 70'
Торино
3
Ливорно
1
минуты: 1' - 70'
16.03.2014
16 марта 2014
вс
17:00
Ливорно
2 : 1
Болонья
16.03.2014
16 марта 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 82'
Ливорно
2
Болонья
1
минуты: 1' - 82'
09.03.2014
09 марта 2014
вс
17:00
Сампдория
4 : 2
Ливорно
23'
23'
23'
09.03.2014
09 марта 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 70'
Сампдория
4
Ливорно
2
минуты: 1' - 70'
02.03.2014
02 марта 2014
вс
20:30
Ливорно
1 : 1
Наполи
02.03.2014
02 марта 2014
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Ливорно
1
Наполи
1
минуты: 1' - 90'
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
14:30
Ливорно
2 : 3
Верона
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
14:30
был в запасе
Ливорно
2
Верона
3
был в запасе
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
17:00
Кальяри
1 : 2
Ливорно
78'
78'
78'
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
17:00
минуты: 33' - 90'
Кальяри
1
Ливорно
2
минуты: 33' - 90'
09.02.2014
09 февр. 2014
вс
17:00
Ливорно
0 : 1
Дженоа
09.02.2014
09 февр. 2014
вс
17:00
был в запасе
Ливорно
0
Дженоа
1
был в запасе
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
17:00
Катания
3 : 3
Ливорно
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
17:00
минуты: 84' - 90'
Катания
3
Ливорно
3
минуты: 84' - 90'
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
17:00
Ливорно
3 : 1
Сассуоло
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
17:00
был в запасе
Ливорно
3
Сассуоло
1
был в запасе
18.01.2014
18 янв. 2014
сб
20:00
Рома
3 : 0
Ливорно
18.01.2014
18 янв. 2014
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Рома
3
Ливорно
0
минуты: 1' - 90'
11.01.2014
11 янв. 2014
сб
20:00
Ливорно
0 : 3
Парма
11.01.2014
11 янв. 2014
сб
20:00
минуты: 1' - 25'
Ливорно
0
Парма
3
минуты: 1' - 25'
05.01.2014
05 янв. 2014
вс
20:00
Фиорентина
1 : 0
Ливорно
05.01.2014
05 янв. 2014
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
1
Ливорно
0
минуты: 1' - 90'
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