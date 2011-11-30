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Матч-центр
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Дмитрий Есин
№7
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
30.11.2011
30 нояб. 2011
ср
23:05
Ворскла
1 : 1
Копенгаген
30.11.2011
30 нояб. 2011
ср
23:05
минуты: 90' - 90'
Ворскла
1
Копенгаген
1
минуты: 90' - 90'
03.11.2011
03 нояб. 2011
чт
21:00
Ворскла
1 : 3
Стандард
03.11.2011
03 нояб. 2011
чт
21:00
минуты: 82' - 90'
Ворскла
1
Стандард
3
минуты: 82' - 90'
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
20:00
Копенгаген
1 : 0
Ворскла
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
20:00
был в запасе
Копенгаген
1
Ворскла
0
был в запасе