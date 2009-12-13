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Джакомо Тедеско
№76
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2009/2010
2008/2009
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
17:00
Парма
2 : 1
Болонья
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
17:00
был в запасе
Парма
2
Болонья
1
был в запасе
06.12.2009
06 дек. 2009
вс
17:00
Болонья
2 : 1
Удинезе
06.12.2009
06 дек. 2009
вс
17:00
был в запасе
Болонья
2
Удинезе
1
был в запасе
08.11.2009
08 нояб. 2009
вс
17:00
Болонья
3 : 1
Палермо
08.11.2009
08 нояб. 2009
вс
17:00
был в запасе
Болонья
3
Палермо
1
был в запасе
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
17:00
Рома
2 : 1
Болонья
26'
26'
26'
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Рома
2
Болонья
1
минуты: 1' - 90'
28.10.2009
28 окт. 2009
ср
22:45
Болонья
2 : 1
Сиена
28.10.2009
28 окт. 2009
ср
22:45
минуты: 1' - 82'
Болонья
2
Сиена
1
минуты: 1' - 82'
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
19:00
Сампдория
4 : 1
Болонья
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
19:00
был в запасе
Сампдория
4
Болонья
1
был в запасе
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
16:00
Наполи
2 : 1
Болонья
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
16:00
минуты: 55' - 90'
Наполи
2
Болонья
1
минуты: 55' - 90'
04.10.2009
04 окт. 2009
вс
16:00
Болонья
1 : 3
Дженоа
26'
26'
26'
04.10.2009
04 окт. 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
1
Дженоа
3
минуты: 1' - 90'
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
16:00
Ювентус
1 : 1
Болонья
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
16:00
минуты: 56' - 90'
Ювентус
1
Болонья
1
минуты: 56' - 90'
23.09.2009
23 сент. 2009
ср
21:45
Болонья
2 : 0
Ливорно
23.09.2009
23 сент. 2009
ср
21:45
минуты: 1' - 57'
Болонья
2
Ливорно
0
минуты: 1' - 57'
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
16:00
Милан
1 : 0
Болонья
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
16:00
был в запасе
Милан
1
Болонья
0
был в запасе
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
16:00
Болонья
0 : 2
Кьево
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
16:00
был в запасе
Болонья
0
Кьево
2
был в запасе
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
19:00
Бари
0 : 0
Болонья
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
19:00
минуты: 77' - 90'
Бари
0
Болонья
0
минуты: 77' - 90'
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
19:00
Болонья
1 : 1
Фиорентина
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
19:00
минуты: 1' - 77'
Болонья
1
Фиорентина
1
минуты: 1' - 77'