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Матиас Сильвестре
№26
Защитник
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Команда
Эмполи
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
25 сент. 1984 (35) лет
Рост
184
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
26.05.2019
26 мая 2019
вс
21:30
Интер
2 : 1
Эмполи
26.05.2019
26 мая 2019
вс
21:30
минуты: 1' - 90'
Интер
2
Эмполи
1
минуты: 1' - 90'
19.05.2019
19 мая 2019
вс
16:00
Эмполи
4 : 1
Торино
19.05.2019
19 мая 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Эмполи
4
Торино
1
минуты: 1' - 90'
12.05.2019
12 мая 2019
вс
16:00
Сампдория
1 : 2
Эмполи
12.05.2019
12 мая 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
1
Эмполи
2
минуты: 1' - 90'
05.05.2019
05 мая 2019
вс
13:30
Эмполи
1 : 0
Фиорентина
05.05.2019
05 мая 2019
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Эмполи
1
Фиорентина
0
минуты: 1' - 90'
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
16:00
Удинезе
3 : 2
Эмполи
44'
44'
44'
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Удинезе
3
Эмполи
2
минуты: 1' - 90'
03.04.2019
03 апр. 2019
ср
20:00
Эмполи
2 : 1
Наполи
03.04.2019
03 апр. 2019
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Эмполи
2
Наполи
1
минуты: 1' - 90'
17.03.2019
17 марта 2019
вс
17:00
Эмполи
2 : 1
Фрозиноне
90'
90'
90'
17.03.2019
17 марта 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Эмполи
2
Фрозиноне
1
минуты: 1' - 90'
11.03.2019
11 марта 2019
пн
22:30
Рома
2 : 1
Эмполи
11.03.2019
11 марта 2019
пн
22:30
минуты: 1' - 90'
Рома
2
Эмполи
1
минуты: 1' - 90'
02.03.2019
02 марта 2019
сб
17:00
Эмполи
3 : 3
Парма
90'
90'
90'
02.03.2019
02 марта 2019
сб
17:00
90'
минуты: 1' - 90'
Эмполи
3
Парма
3
минуты: 1' - 90'
22.02.2019
22 февр. 2019
пт
22:30
Милан
3 : 0
Эмполи
22.02.2019
22 февр. 2019
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Милан
3
Эмполи
0
минуты: 1' - 90'
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
17:00
Эмполи
3 : 0
Сассуоло
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Эмполи
3
Сассуоло
0
минуты: 1' - 90'
07.02.2019
07 февр. 2019
чт
22:30
Лацио
1 : 0
Эмполи
07.02.2019
07 февр. 2019
чт
22:30
минуты: 1' - 90'
Лацио
1
Эмполи
0
минуты: 1' - 90'
02.02.2019
02 февр. 2019
сб
17:00
Эмполи
2 : 2
Кьево
02.02.2019
02 февр. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Эмполи
2
Кьево
2
минуты: 1' - 90'
28.01.2019
28 янв. 2019
пн
22:30
Эмполи
1 : 3
Дженоа
28.01.2019
28 янв. 2019
пн
22:30
минуты: 1' - 90'
Эмполи
1
Дженоа
3
минуты: 1' - 90'
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
20:00
Кальяри
2 : 2
Эмполи
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Кальяри
2
Эмполи
2
минуты: 1' - 90'
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
Эмполи
0 : 1
Интер
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Эмполи
0
Интер
1
минуты: 1' - 90'
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
20:00
Торино
3 : 0
Эмполи
56'
56'
56'
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Торино
3
Эмполи
0
минуты: 1' - 90'
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
Эмполи
2 : 4
Сампдория
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Эмполи
2
Сампдория
4
минуты: 1' - 90'
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
17:00
Фиорентина
3 : 1
Эмполи
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
3
Эмполи
1
минуты: 1' - 90'
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
17:00
Эмполи
2 : 1
Болонья
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Эмполи
2
Болонья
1
минуты: 1' - 90'
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