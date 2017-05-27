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Дженнаро Сардо
№20
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
27.05.2017
27 мая 2017
сб
19:00
Аталанта
1 : 0
Кьево
27.05.2017
27 мая 2017
сб
19:00
был в запасе
Аталанта
1
Кьево
0
был в запасе
20.05.2017
20 мая 2017
сб
19:00
Кьево
3 : 5
Рома
20.05.2017
20 мая 2017
сб
19:00
был в запасе
Кьево
3
Рома
5
был в запасе
07.05.2017
07 мая 2017
вс
16:00
Кьево
1 : 1
Палермо
07.05.2017
07 мая 2017
вс
16:00
минуты: 84' - 90'
Кьево
1
Палермо
1
минуты: 84' - 90'
12.03.2017
12 марта 2017
вс
17:00
Кьево
4 : 0
Эмполи
12.03.2017
12 марта 2017
вс
17:00
был в запасе
Кьево
4
Эмполи
0
был в запасе
04.03.2017
04 марта 2017
сб
22:45
Милан
3 : 1
Кьево
04.03.2017
04 марта 2017
сб
22:45
был в запасе
Милан
3
Кьево
1
был в запасе
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
17:00
Кьево
2 : 0
Пескара
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
17:00
был в запасе
Кьево
2
Пескара
0
был в запасе
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
17:00
Кьево
1 : 3
Наполи
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
17:00
был в запасе
Кьево
1
Наполи
3
был в запасе
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
17:00
Сассуоло
1 : 3
Кьево
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
17:00
был в запасе
Сассуоло
1
Кьево
3
был в запасе
05.02.2017
05 февр. 2017
вс
17:00
Кьево
0 : 0
Удинезе
05.02.2017
05 февр. 2017
вс
17:00
был в запасе
Кьево
0
Удинезе
0
был в запасе
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
20:00
Лацио
0 : 1
Кьево
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
20:00
был в запасе
Лацио
0
Кьево
1
был в запасе
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
20:00
Кьево
0 : 3
Фиорентина
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
20:00
был в запасе
Кьево
0
Фиорентина
3
был в запасе
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
17:00
Палермо
0 : 2
Кьево
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
17:00
был в запасе
Палермо
0
Кьево
2
был в запасе
05.12.2016
05 дек. 2016
пн
21:00
Кьево
0 : 0
Дженоа
05.12.2016
05 дек. 2016
пн
21:00
был в запасе
Кьево
0
Дженоа
0
был в запасе
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
20:00
Торино
2 : 1
Кьево
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
20:00
был в запасе
Торино
2
Кьево
1
был в запасе
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
17:00
Кьево
1 : 0
Кальяри
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
17:00
был в запасе
Кьево
1
Кальяри
0
был в запасе
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
17:00
Кьево
1 : 2
Ювентус
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
17:00
был в запасе
Кьево
1
Ювентус
2
был в запасе
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
17:00
Кротоне
2 : 0
Кьево
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
17:00
был в запасе
Кротоне
2
Кьево
0
был в запасе
26.10.2016
26 окт. 2016
ср
21:45
Кьево
1 : 1
Болонья
26.10.2016
26 окт. 2016
ср
21:45
был в запасе
Кьево
1
Болонья
1
был в запасе
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
16:00
Эмполи
0 : 0
Кьево
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
16:00
был в запасе
Эмполи
0
Кьево
0
был в запасе
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
19:00
Пескара
0 : 2
Кьево
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
19:00
был в запасе
Пескара
0
Кьево
2
был в запасе
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