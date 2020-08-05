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Лента
Матч-центр
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Сергей Кривцов
№38
Защитник
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Команда
Шахтер
Гражданство
Украина
Дата рождения
15 марта 1991 (29) лет
Рост
186
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2015/2016
2013/2014
05.08.2020
05 авг. 2020
ср
19:55
Шахтер
-:-
Вольфсбург
05.08.2020
05 авг. 2020
ср
19:55
минуты: 1' - 90'
Шахтер
-
Вольфсбург
-
12.03.2020
12 марта 2020
чт
23:00
Вольфсбург
1 : 2
Шахтер
12.03.2020
12 марта 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Вольфсбург
1
Шахтер
2
минуты: 1' - 90'
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
23:00
Бенфика
3 : 3
Шахтер
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Бенфика
3
Шахтер
3
минуты: 1' - 90'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
Шахтер
2 : 1
Бенфика
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Шахтер
2
Бенфика
1
минуты: 1' - 90'