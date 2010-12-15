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Денис Кожанов
№9
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
15.12.2010
15 дек. 2010
ср
23:05
Карпаты
1 : 1
ПСЖ
15.12.2010
15 дек. 2010
ср
23:05
минуты: 1' - 66'
Карпаты
1
ПСЖ
1
минуты: 1' - 66'
02.12.2010
02 дек. 2010
чт
21:00
Боруссия
3 : 0
Карпаты
02.12.2010
02 дек. 2010
чт
21:00
минуты: 1' - 86'
Боруссия
3
Карпаты
0
минуты: 1' - 86'
04.11.2010
04 нояб. 2010
чт
23:05
Севилья
4 : 0
Карпаты
04.11.2010
04 нояб. 2010
чт
23:05
минуты: 1' - 70'
Севилья
4
Карпаты
0
минуты: 1' - 70'
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
20:00
Карпаты
0 : 1
Севилья
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
20:00
минуты: 1' - 76'
Карпаты
0
Севилья
1
минуты: 1' - 76'
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
20:00
ПСЖ
2 : 0
Карпаты
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
20:00
минуты: 1' - 72'
ПСЖ
2
Карпаты
0
минуты: 1' - 72'
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
22:05
Карпаты
3 : 4
Боруссия
78'
78'
78'
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
22:05
78'
минуты: 1' - 90'
Карпаты
3
Боруссия
4
минуты: 1' - 90'