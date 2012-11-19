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Алексей Епифанов
№14
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2012/2013
19.11.2012
19 нояб. 2012
пн
17:30
Торпедо
2 : 3
Урал
56'
56'
56'
19.11.2012
19 нояб. 2012
пн
17:30
минуты: 1' - 90'
Торпедо
2
Урал
3
минуты: 1' - 90'
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
17:30
Шинник
3 : 2
Торпедо
12.11.2012
12 нояб. 2012
пн
17:30
был в запасе
Шинник
3
Торпедо
2
был в запасе
01.10.2012
01 окт. 2012
пн
19:00
Торпедо
0 : 0
Ротор
01.10.2012
01 окт. 2012
пн
19:00
был в запасе
Торпедо
0
Ротор
0
был в запасе
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
18:00
Салют
1 : 1
Торпедо
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Салют
1
Торпедо
1
минуты: 1' - 90'
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
18:30
Торпедо
0 : 0
Волгарь
17.09.2012
17 сент. 2012
пн
18:30
был в запасе
Торпедо
0
Волгарь
0
был в запасе
10.09.2012
10 сент. 2012
пн
19:00
Торпедо
1 : 0
Сочи
10.09.2012
10 сент. 2012
пн
19:00
минуты: 90' - 90'
Торпедо
1
Сочи
0
минуты: 90' - 90'
06.09.2012
06 сент. 2012
чт
17:00
Спартак-Нальчик
2 : 1
Торпедо
06.09.2012
06 сент. 2012
чт
17:00
минуты: 1' - 90'
Спартак-Нальчик
2
Торпедо
1
минуты: 1' - 90'
28.08.2012
28 авг. 2012
вт
19:00
Торпедо
0 : 0
СКА-Хабаровск
28.08.2012
28 авг. 2012
вт
19:00
был в запасе
Торпедо
0
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
22.08.2012
22 авг. 2012
ср
15:00
Новокузнецк
1 : 3
Торпедо
22.08.2012
22 авг. 2012
ср
15:00
был в запасе
Новокузнецк
1
Торпедо
3
был в запасе
13.08.2012
13 авг. 2012
пн
16:00
Урал
3 : 0
Торпедо
13.08.2012
13 авг. 2012
пн
16:00
был в запасе
Урал
3
Торпедо
0
был в запасе
30.07.2012
30 июля 2012
пн
19:00
Нефтехимик
2 : 0
Торпедо
30.07.2012
30 июля 2012
пн
19:00
был в запасе
Нефтехимик
2
Торпедо
0
был в запасе
16.07.2012
16 июля 2012
пн
15:00
Уфа
3 : 0
Торпедо
16.07.2012
16 июля 2012
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Уфа
3
Торпедо
0
минуты: 1' - 90'
10.07.2012
10 июля 2012
вт
18:00
Торпедо
1 : 1
Балтика
10.07.2012
10 июля 2012
вт
18:00
минуты: 84' - 90'
Торпедо
1
Балтика
1
минуты: 84' - 90'