Давид Прието
№18
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.05.2009 31 мая 2009 вс 18:00
Нумансия
0 : 2
Севилья
31.05.2009 31 мая 2009 вс 18:00
был в запасе
Нумансия
0
Севилья
2
был в запасе
16.05.2009 16 мая 2009 сб 21:00
Осасуна
0 : 0
Севилья
16.05.2009 16 мая 2009 сб 21:00
был в запасе
Осасуна
0
Севилья
0
был в запасе
09.05.2009 09 мая 2009 сб 21:00
Севилья
3 : 1
Мальорка
09.05.2009 09 мая 2009 сб 21:00
был в запасе
Севилья
3
Мальорка
1
был в запасе
02.05.2009 02 мая 2009 сб 22:55
Вильярреал
0 : 2
Севилья
02.05.2009 02 мая 2009 сб 22:55
был в запасе
Вильярреал
0
Севилья
2
был в запасе
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 20:00
Севилья
2 : 4
Реал
58'
58'
58'
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
2
Реал
4
минуты: 1' - 90'
22.04.2009 22 апр. 2009 ср 22:55
Барселона
4 : 0
Севилья
22.04.2009 22 апр. 2009 ср 22:55
был в запасе
Барселона
4
Севилья
0
был в запасе
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 20:00
Валенсия
3 : 1
Севилья
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 20:00
был в запасе
Валенсия
3
Севилья
1
был в запасе
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 23:55
Севилья
1 : 0
Атлетико
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 23:55
минуты: 1' - 90'
Севилья
1
Атлетико
0
минуты: 1' - 90'
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 21:00
Эспаньол
0 : 2
Севилья
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 21:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
0
Севилья
2
минуты: 1' - 90'
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 23:55
Севилья
1 : 2
Бетис
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 23:55
был в запасе
Севилья
1
Бетис
2
был в запасе
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 23:00
Спортинг
1 : 0
Севилья
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Спортинг
1
Севилья
0
минуты: 1' - 90'
25.01.2009 25 янв. 2009 вс 21:00
Севилья
0 : 2
Расинг
25.01.2009 25 янв. 2009 вс 21:00
был в запасе
Севилья
0
Расинг
2
был в запасе
17.01.2009 17 янв. 2009 сб 23:55
Севилья
1 : 0
Нумансия
23'
23'
23'
17.01.2009 17 янв. 2009 сб 23:55
минуты: 1' - 46'
Севилья
1
Нумансия
0
минуты: 1' - 46'
10.01.2009 10 янв. 2009 сб 22:00
Депортиво
1 : 3
Севилья
10.01.2009 10 янв. 2009 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Депортиво
1
Севилья
3
минуты: 1' - 90'
04.01.2009 04 янв. 2009 вс 21:00
Севилья
1 : 1
Осасуна
04.01.2009 04 янв. 2009 вс 21:00
был в запасе
Севилья
1
Осасуна
1
был в запасе
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 19:00
Мальорка
0 : 0
Севилья
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 19:00
был в запасе
Мальорка
0
Севилья
0
был в запасе
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 21:00
Севилья
1 : 0
Вильярреал
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 21:00
был в запасе
Севилья
1
Вильярреал
0
был в запасе
29.11.2008 29 нояб. 2008 сб 23:55
Севилья
0 : 3
Барселона
29.11.2008 29 нояб. 2008 сб 23:55
был в запасе
Севилья
0
Барселона
3
был в запасе
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 23:55
Севилья
0 : 0
Валенсия
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 23:55
минуты: 1' - 90'
Севилья
0
Валенсия
0
минуты: 1' - 90'