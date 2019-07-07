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Александр Куликов
№3
Защитник
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Команда
Нефтехимик
Гражданство
Россия
Дата рождения
19 марта 1988 (32) года
Рост
190
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
россия. первый дивизион
Сезон:
2019/2020
2015/2016
2013/2014
2012/2013
07.07.2019
07 июля 2019
вс
17:00
Мордовия
0 : 1
Нефтехимик
07.07.2019
07 июля 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
0
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 90'